El sapo concho de Bad Bunny emerge como protesta anti-ICE

San Francisco.

El sapo concho, un anfibio endémico de Puerto Rico en peligro crítico de extinción y que Bad Bunny ha utilizado como símbolo autóctono de su reciente gira, ha emergido en las calles de San Francisco en forma de cartel de protesta anti-ICE días antes del Super Bowl.

Bajo la frase 'ICE Out' y 'Chinga la migra', una frase cargada de un histórico sentimiento de resistencia chicana y latina, la campaña utiliza la imagen del peluche que el artista puertorriqueño convirtió en objeto de culto para exigir el fin de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Los carteles comenzaron a aparecer por las calles del centro de San Francisco, donde se encuentra ubicada la sede de la NFL, en los días previos al Super Bowl LX, como muestra de protesta contra las redadas migratorias y las políticas de deportación que han sacudido a Estados Unidos en los últimos meses.

Se desconoce el origen de esta campaña, que surge en una de las ciudades santuario más pioneras de Estados Unidos. San Francisco posee la potestad de limitar la colaboración de sus cuerpos policiales con las autoridades migratorias federales.