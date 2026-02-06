¡Bad Bunny manía! Aumentan las reproducciones de sus canciones en "streaming"

Estados Unidos.

Bad Bunny no realizó ninguna presentación musical en los premios Grammy de este año, pero la noche terminó siendo, en gran medida, suya.

El artista puertorriqueño no solo ganó el premio a álbum del año por Debí Tirar Más Fotos —el primer disco en español en obtener el máximo galardón de la ceremonia—, sino que también se llevó otros dos Grammy. Además, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche cuando, al recibir el premio a mejor álbum de música urbana, cerró su discurso con la consigna “Fuera ICE”.

Durante la transmisión, el anfitrión Trevor Noah insistió en varias ocasiones para que Bad Bunny cantara. Esa interacción, sumada a su protagonismo en la gala, dejó a buena parte de la audiencia con ganas de escuchar más del artista.

En los días posteriores a la ceremonia, Bad Bunny dominó las listas diarias de Spotify y Apple Music. Entre las canciones más beneficiadas por el llamado “efecto Grammy” destacó “DtMF”, el tema casi homónimo del álbum. La canción fue interpretada de forma improvisada por Noah desde su asiento entre el público, quien incluso logró que el propio Bad Bunny entonara algunos versos.

Como resultado, “DtMF” casi cuadruplicó sus reproducciones en comparación con el lunes anterior, al pasar de 733 mil a más de 2.7 millones de escuchas, lo que representa un aumento del 273 %.