Tragedia en bulevar de Santa Rosa de Copán: dos jóvenes pierden la vida

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de dos jóvenes en las cercanías del semáforo de Ashonplafa, sobre el transitado bulevar Jorge Bueso Arias, en Santa Rosa de Copán, zona occidental de Honduras.
De acuerdo con información policial, el incidente ocurrió ayer por la noche cuando un vehículo tipo pick-up, marca Ford, color rojo y con placas 1AW1946, colisionó con una motocicleta marca Bajaj, color gris con blanco.
Producto del violento impacto, murió de manera instantánea Jesús Isaac Aragón Gutiérrez (20 años), residente del barrio Los Ángeles de esta ciudad. Su acompañante, Allan Vindel, sufrió varias lesiones y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, en donde falleció horas después.
Posterior al hecho, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) detuvieron a la conductora del pick-up, una mujer de 39 años, originaria de la aldea Los Arroyos, municipio de La Unión, Copán.
Aunque la prueba de alcoholemia resultó negativa, la ciudadana fue remitida a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) bajo los cargos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, conducción temeraria y daños materiales.
Asimismo, investigaciones preliminares de tránsito apuntan a que el semáforo no fue respetado, lo que habría originado la tragedia. El vehículo Ford presentaba daños considerables en su lateral derecho, confirmando la magnitud del choque.
La Policía Nacional reiteró el llamado a la población a respetar las normas viales: “Respetar las señales no es opcional; es la diferencia entre llegar a casa o causar una tragedia irreparable”, manifestaron portavoces de la institución.