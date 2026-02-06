Tragedia en bulevar de Santa Rosa de Copán: dos jóvenes pierden la vida

Santa Rosa de Copán

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de dos jóvenes en las cercanías del semáforo de Ashonplafa, sobre el transitado bulevar Jorge Bueso Arias, en Santa Rosa de Copán, zona occidental de Honduras.

De acuerdo con información policial, el incidente ocurrió ayer por la noche cuando un vehículo tipo pick-up, marca Ford, color rojo y con placas 1AW1946, colisionó con una motocicleta marca Bajaj, color gris con blanco.

Producto del violento impacto, murió de manera instantánea Jesús Isaac Aragón Gutiérrez (20 años), residente del barrio Los Ángeles de esta ciudad. Su acompañante, Allan Vindel, sufrió varias lesiones y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, en donde falleció horas después.