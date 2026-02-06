Golpe a “Los Carranza”: allanan centros de distribución de droga en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

De acuerdo con información oficial, las acciones se desarrollan con el objetivo de recolectar indicios y elementos incriminatorios vinculados a actividades de narcomenudeo que operarían en establecimientos comerciales, principalmente un bar ceibeño que supuestamente funcionaba como centro de distribución de estupefacientes.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ejecuta este día tres allanamientos de morada en distintos barrios de la ciudad de La Ceiba , departamento de Atlántida, como parte de una investigación por presunta venta y distribución de drogas a través de negocios fachada.

La investigación se originó a raíz de una denuncia recibida por detectives de la DLCN en diciembre de 2025, en la cual se alertaba sobre la existencia de una estructura criminal dedicada a la venta y distribución de diversas drogas, con personas asignadas a funciones específicas dentro de la operación ilícita.

Las autoridades han identificado que esta presunta red contaba con la colaboración de conductores de unidades de taxi, quienes serían utilizados para realizar entregas de droga a domicilio, así como para el traslado del supuesto cabecilla de la estructura criminal.

Según las pesquisas, la célula delictiva sería conocida como “Los Carranza”, grupo que además estaría involucrado en otros ilícitos relacionados con el crimen organizado en la zona atlántica del país.

Los operativos tienen como finalidad el arresto de los presuntos integrantes de esta red criminal, así como el aseguramiento de evidencia relacionada con delitos como tráfico de drogas, lavado de activos, almacenamiento de armas y municiones prohibidas o de uso comercial, y asociación para delinquir.

Durante los allanamientos, fiscales y agentes especializados realizan inspecciones exhaustivas en los inmuebles intervenidos, en busca de drogas, dinero en efectivo, armas, documentos y otros indicios que fortalezcan el proceso investigativo.

Las acciones cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Dirección de Comunicación Estratégica C2, así como de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), con el fin de garantizar la seguridad del personal y el éxito de las operaciones.