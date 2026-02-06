Combustibles subirán de precio a partir del lunes 9 de febrero en Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Energía informó que a partir del lunes 9 de febrero de 2026 entran en vigencia nuevos precios de los combustibles en Honduras, con incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, mientras algunos productos continúan subsidiados. En Tegucigalpa, la gasolina superior pasa a costar L102.34, tras un aumento de L1.72. La gasolina regular sube L1.13 y queda en L92.16, manteniéndose subsidio gubernamental.

Por su parte, el kerosene registra el mayor incremento con L2.51, para un nuevo precio de L78.21. El diésel en la capital también reporta un alza de L1.37, situándose en L86.60, igualmente subsidiado por el Gobierno. En tanto, el GLP doméstico mantiene su precio subsidiado en L238.13, y el GLP vehicular sube L0.24, alcanzando los L44.39.

Precios de los combustibles en San Pedro Sula