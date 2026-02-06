Combustibles subirán de precio a partir del lunes 9 de febrero en Honduras

La Secretaría de Energía informó que a partir del lunes 9 de febrero de 2026 entran en vigencia nuevos precios de los combustibles en Honduras, con incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, mientras algunos productos continúan subsidiados.
En Tegucigalpa, la gasolina superior pasa a costar L102.34, tras un aumento de L1.72. La gasolina regular sube L1.13 y queda en L92.16, manteniéndose subsidio gubernamental.
Por su parte, el kerosene registra el mayor incremento con L2.51, para un nuevo precio de L78.21. El diésel en la capital también reporta un alza de L1.37, situándose en L86.60, igualmente subsidiado por el Gobierno.
En tanto, el GLP doméstico mantiene su precio subsidiado en L238.13, y el GLP vehicular sube L0.24, alcanzando los L44.39.
Precios de los combustibles en San Pedro Sula
En San Pedro Sula, la gasolina superior se cotiza desde el lunes en L99.86, tras un aumento de L1.81. La regular sube L1.18 y queda en L89.63, con subsidio estatal vigente. El kerosene aumenta L2.59, para un nuevo precio de L75.71.
El diésel en la capital industrial incrementa L1.43 y se fija en L84.05, también subsidiado por el Gobierno. El GLP doméstico continúa subsidiado con un precio de L216.99, mientras que el GLP vehicular sube L0.24, para ubicarse en L40.86.
La Secretaría de Energía reiteró que los subsidios a la gasolina regular, diésel y GLP doméstico buscan mitigar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo en la economía de los hogares y el transporte.
Los nuevos precios estarán vigentes durante la próxima semana, como parte del ajuste periódico que realiza la autoridad energética conforme al comportamiento del mercado internacional.