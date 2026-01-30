Inversión extranjera directa en Honduras bajó a $882.4 millones en 2025

Tegucigalpa.

La inversión extranjera directa en Honduras cerró 2025 con una caída en relación a 2024 al bajar de 993.9 a 882.4 millones de dólares. Así lo indica un informe preliminar del Banco Central de Honduras (BCH), al que tuvo acceso LA PRENSA, equivalente a 111.5 millones menos o 11.21%.

Agrega que en el primer trimestre del año pasado se registraron 294.7 millones de dólares, en el segundo se redujo a $129.2 millones, en el tercero bajó a $110.9 millones y en el cuarto se incrementó a $347.6 millones. 2025 es el segundo año consecutivo en que la inversión extranjera se reduce en el país, ya que en 2023 ascendió a 1,076.4 millones de dólares, en 2024 bajó a $993.9 millones y en 2025 cayó a $882.4 millones. En 2022, la inversión externa fue de 920.3 millones de dólares. En el cuatrienio 2022-2025, Honduras recibió 3,873 millones de dólares en inversión extranjera directa, del que más del 90% corresponde a reinversión de utilidades.