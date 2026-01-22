Masa salarial del sector público creció a L376,443 millones en cuatro años

Tegucigalpa

Reportes de la Secretaría de Finanzas (Sefin) indican que la partida de servicios personales —sueldos y salarios— de la administración pública ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años.

Según las cifras oficiales, en 2022 el Estado erogó L81,139.4 millones por este concepto, monto que aumentó a L88,281.9 millones en 2023. Para 2024, la masa salarial ascendió a L98,294.6 millones y, en 2025, de acuerdo con datos preliminares de la Sefin, el gasto alcanzó L108,728.1 millones.

En total, la partida de servicios personales sumó L376,443.1 millones entre 2022 y 2025.

Fuentes técnicas de la Secretaría de Finanzas explicaron que el incremento de las remuneraciones obedece, principalmente, a los ajustes salariales anuales aprobados para los servidores públicos y al aumento de plazas en la administración de la presidenta Xiomara Castro.

De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2021 el número de asalariados del sector público en Honduras era de 237,126. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2023-2024 revela que los empleados públicos ascendieron a 285,995, lo que representa un aumento de 48,896 plazas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los entrevistados sostienen que la situación de las finanzas públicas no incidió en la contratación de más personal ni en los ajustes salariales otorgados durante el período analizado.