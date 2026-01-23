Dereck Moncada marca su primer gol con el Internacional de Bogotá y hace historia en Colombia

Colombia.

Dereck Moncada, como todo un cazagoles, se estrenó este viernes con su primer gol con la camiseta del Internacional de Bogotá, haciendo historia en la Categoría Primera A del fútbol colombiano y colocando su nombre con letras doradas.

El joven delantero hondureño inició la remontada del Inter de Bogotá que ya lo gana 2-1 contra el Cúcuta Deportivo en la segunda jornada de la Primera División de Colombia.

Moncada escribió una página histórica en el fútbol cafetero y se convirtió en el autor del primer tanto oficial en la historia del Internacional de Bogotá. El atacante catracho de 18 años ha tenido una noche inolvidable en su primera titularidad con el club capitalino.

La anotación llegó tras una acción fortuita dentro del área rival. Luego de una atajada del portero del Cúcuta, el balón quedó servido en el centro del área, donde Moncada reaccionó con rapidez y la “cacheteó” para enviarla al fondo de las redes, desatando la celebración de su equipo.