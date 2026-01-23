Dereck Moncada marca su primer gol con el Internacional de Bogotá y hace historia en Colombia

Dereck Moncada, como todo un cazagoles, se estrenó este viernes con su primer gol con la camiseta del Internacional de Bogotá, haciendo historia en la Categoría Primera A del fútbol colombiano y colocando su nombre con letras doradas.
El joven delantero hondureño inició la remontada del Inter de Bogotá que ya lo gana 2-1 contra el Cúcuta Deportivo en la segunda jornada de la Primera División de Colombia.
Moncada escribió una página histórica en el fútbol cafetero y se convirtió en el autor del primer tanto oficial en la historia del Internacional de Bogotá. El atacante catracho de 18 años ha tenido una noche inolvidable en su primera titularidad con el club capitalino.
La anotación llegó tras una acción fortuita dentro del área rival. Luego de una atajada del portero del Cúcuta, el balón quedó servido en el centro del área, donde Moncada reaccionó con rapidez y la “cacheteó” para enviarla al fondo de las redes, desatando la celebración de su equipo.
El gol del catracho se produjo en el minuto 45+3, justo antes del descanso, un momento clave que le permitió al Internacional de Bogotá empatar el marcador antes de irse al entretiempo luego de que el venezolano Luifer Hernández pusiera por delante al Cúcuta Deportivo. Luego, en el 50', el uruguayo Facundo Boné anotó para la remontada de Los Aseguradores, como le dicen al Inter.
"Esto es historia en el fútbol colombiano. El primer gol del Inter de Bogotá en el fútbol profesional, lo marca un hondureño", dijo el relator del partido sobre el tanto de Dereck Moncada.
La acción de Moncada reflejó la intuición, olfato goleador y oportunismo dentro del área del delantero hondureño que tiene su primera experiencia en el extranjero luego de su sonada marcha del Olimpia como agente libre.
Para Moncada, el tanto significó un estreno soñado como titular en el fútbol colombiano, luego de haber esperado su oportunidad desde su llegada al club. El cuerpo técnico le dio la confianza desde el inicio y el atacante respondió con gol en un momento determinante del encuentro.
Con esta anotación, Dereck Moncada no solo se estrenó en las redes en Colombia, sino que también quedó en los libros del Internacional de Bogotá como el primer goleador del club en la Liga. Un inicio prometedor para el hondureño, que busca consolidarse y seguir aportando goles en su nueva etapa internacional.