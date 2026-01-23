  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga

Motagua tomó una decisión con Elmer Güity, el nuevo equipo del 'Patón' Mejía y CD Choloma se sigue reforzando.

Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
1 de 27

El mercado de fichajes en el fútbol de Honduras se sigue moviendo a horas del inicio del Torneo Clausura 2026. Estos son los últimos movimientos y noticia importante con el futuro de Kervin Arriaga en Europa.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
2 de 27
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
3 de 27

El defensor Brayan Bernárdez Barrios dejó al Juticalpa FC y fue presentado por CD Choloma.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
4 de 27

El CD Choloma también hizo oficial el fichaje del defensa de 29 años Hermes Castillo, quien llega procedente de Hondupino.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
5 de 27

El delantero uruguayo Maicol Cabrera ya tiene nuevo equipo tras su salida del Motagua. Fue anunciado como nuevo refuerzo de Águila de El Salvador.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
6 de 27

Edwin Solani Solano ha estado entrenando con el Platense, pero es más por un tema de mantenerse en actividad física, pues el pequeño extremo está en un tema de poder viajar a Costa Rica para un nuevo rumbo.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
7 de 27

Nicolas Messiniti reveló en entrevista con Diario La Prensa que antes de renovar contrato con Marathón recibió propuestas formales de otros clubes grandes del país, pero decidió quedarse. "Sí, hubo interés, no voy a decir qué equipos, pero sí hubo algunos intereses formales e importantes también del exterior, pero yo era consciente que quería quedarme mínimamente seis meses más, poder cumplir un año calendario acá".
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
8 de 27

Diego Ledesma, delantero argentino que militó en el Motagua, vuelve a Honduras para vestir los colores de Juticalpa FC.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
9 de 27

El Génesis PN también busca en el mercado de fichajes internacional a un delantero de experiencia.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
10 de 27

El CD Choloma lo dio de baja al mediocampista Yasser Santos y el Atlético Independiente de la Liga de Ascenso lo anunció como nuevo fichaje.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
11 de 27

Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, reveló que antes de marzo sería una fecha ideal para tener ya al nuevo entrenador de la Bicolor y aseguró que el director deportivo Francis Hernández "debe hacer su trabajo de escoger".
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
12 de 27

Elmer Güity, quien realizó gran parte de la pretemporada con el Motagua, fue informado que no entra en los planes del entrenador español Javier López.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
13 de 27

German 'El Patón' Mejía tiene nuevo club luego de su salida de los Lobos de la UPNFM. El volante de contención se mudará a la Segunda División y jugará con el Arsenal Sao que lo fichó.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
14 de 27

El lateral derecho Yeer Gutiérrez, quien fue dado de baja por los Potros del Olancho FC, está en negociaciones con el CD Choloma.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
15 de 27

El delantero paraguayo Enrique Borja, de 30 años, está muy cerca de ser fichado por CD Choloma. Su último club fue Calicut FC de India. Ha tenido una gran trayectoria en equipos como Guaraní, Cerro Porteño, Argentinos Juniors, Belgrano, Atlético Tucumán, entre otros. Fue 2 veces campeón del fútbol paraguayo.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
16 de 27

Iván Zelaya, quien estuvo en dos microciclos con la Sub-17 hondureña está semana será presentado como nuevo jugador del Paysandú FC de la segunda división profesional de Uruguay.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
17 de 27

Giro inesperado con el futuro de Kervin Arriaga. Tomasz Rzasa, director deportivo del Lech Poznán de Polonia, consultó sobre la actualidad contractual del mediocampista del Levante. Por lo que existe la opción que sea compañero del catracho Luis Palma.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
18 de 27

El venezolano Cristian Casséres, quien milita en el Tolouse francés también es pretendido por el Génova italiano y esto interferiría en las negociaciones por Kervin Arriaga con el Levante.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
19 de 27

Kobe Hernández-Foster, mediocentro defensivo de 23 años de padre hondureño y que jugó en el 2020 y 2021 para el Wolfsburgo alemán, firmó con el Detroit City FC de la USL de Estados Unidos.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
20 de 27

El Real España consiguió concretar el fichaje del polifuncional mediocampista Moisés Alvarado, uno de los mejores jugadores del Torneo Apertura de Liga de Ascenso de Honduras. El jugador llega procedente del Deportes Savio y la Máquina lo cederá a préstamos por seis meses al CD Choloma.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
21 de 27

Marathón está interesado en fichar al mediocentro ofensivo Israel Coll, de 32 años y que viene de jugar con el FC Ashdod de la Primera División de Israel, país de Asia Occidental y que su liga está afiliada a la UEFA. En el fútbol europeo tuvo pasos por el Panachaiki de Grecia y el Apollon Limassol de Chipre, con el que llegó a jugar la Conference League. También jugó en la Liga Argentina.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
22 de 27

Robel Bernárdez, defensor que proviene de los Lobos de la UPNFM, está fichado por el Platense.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
23 de 27

El Atlético Independiente de la Liga de Ascenso anunció también el fichaje del lateral derecho Noé Enamorado.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
24 de 27

El portero Danilo Cortés es otro de los fichajes que anunció el Atlético Independiente de la Liga de Ascenso en las últimas horas.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
25 de 27

El Atlético Independiente sumó otro lateral derecho y confirmó la incorporación de Miguel Elkin Reyes.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
26 de 27

Rolando Blackburn es la gran apuesta en ataque del Victoria junto a Carlos Bernárdez que decidió quedarse en el equipo.
Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga
27 de 27

El CD Choloma hizo oficial la salida del delantero Kemsie Abbott, quien ya fue anunciado como nuevo refuerzo del Estrella Roja de Danlí de la Liga de Ascenso de Honduras.
Cargar más fotos