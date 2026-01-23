Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga

El mercado de fichajes en el fútbol de Honduras se sigue moviendo a horas del inicio del Torneo Clausura 2026. Estos son los últimos movimientos y noticia importante con el futuro de Kervin Arriaga en Europa.
El defensor Brayan Bernárdez Barrios dejó al Juticalpa FC y fue presentado por CD Choloma.
El CD Choloma también hizo oficial el fichaje del defensa de 29 años Hermes Castillo, quien llega procedente de Hondupino.
El delantero uruguayo Maicol Cabrera ya tiene nuevo equipo tras su salida del Motagua. Fue anunciado como nuevo refuerzo de Águila de El Salvador.
Edwin Solani Solano ha estado entrenando con el Platense, pero es más por un tema de mantenerse en actividad física, pues el pequeño extremo está en un tema de poder viajar a Costa Rica para un nuevo rumbo.
Nicolas Messiniti reveló en entrevista con Diario La Prensa que antes de renovar contrato con Marathón recibió propuestas formales de otros clubes grandes del país, pero decidió quedarse. "Sí, hubo interés, no voy a decir qué equipos, pero sí hubo algunos intereses formales e importantes también del exterior, pero yo era consciente que quería quedarme mínimamente seis meses más, poder cumplir un año calendario acá".
Diego Ledesma, delantero argentino que militó en el Motagua, vuelve a Honduras para vestir los colores de Juticalpa FC.
El Génesis PN también busca en el mercado de fichajes internacional a un delantero de experiencia.
El CD Choloma lo dio de baja al mediocampista Yasser Santos y el Atlético Independiente de la Liga de Ascenso lo anunció como nuevo fichaje.
Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, reveló que antes de marzo sería una fecha ideal para tener ya al nuevo entrenador de la Bicolor y aseguró que el director deportivo Francis Hernández "debe hacer su trabajo de escoger".
Elmer Güity, quien realizó gran parte de la pretemporada con el Motagua, fue informado que no entra en los planes del entrenador español Javier López.
German 'El Patón' Mejía tiene nuevo club luego de su salida de los Lobos de la UPNFM. El volante de contención se mudará a la Segunda División y jugará con el Arsenal Sao que lo fichó.
El lateral derecho Yeer Gutiérrez, quien fue dado de baja por los Potros del Olancho FC, está en negociaciones con el CD Choloma.
El delantero paraguayo Enrique Borja, de 30 años, está muy cerca de ser fichado por CD Choloma. Su último club fue Calicut FC de India. Ha tenido una gran trayectoria en equipos como Guaraní, Cerro Porteño, Argentinos Juniors, Belgrano, Atlético Tucumán, entre otros. Fue 2 veces campeón del fútbol paraguayo.
Iván Zelaya, quien estuvo en dos microciclos con la Sub-17 hondureña está semana será presentado como nuevo jugador del Paysandú FC de la segunda división profesional de Uruguay.
Giro inesperado con el futuro de Kervin Arriaga. Tomasz Rzasa, director deportivo del Lech Poznán de Polonia, consultó sobre la actualidad contractual del mediocampista del Levante. Por lo que existe la opción que sea compañero del catracho Luis Palma.
El venezolano Cristian Casséres, quien milita en el Tolouse francés también es pretendido por el Génova italiano y esto interferiría en las negociaciones por Kervin Arriaga con el Levante.
Kobe Hernández-Foster, mediocentro defensivo de 23 años de padre hondureño y que jugó en el 2020 y 2021 para el Wolfsburgo alemán, firmó con el Detroit City FC de la USL de Estados Unidos.
El Real España consiguió concretar el fichaje del polifuncional mediocampista Moisés Alvarado, uno de los mejores jugadores del Torneo Apertura de Liga de Ascenso de Honduras. El jugador llega procedente del Deportes Savio y la Máquina lo cederá a préstamos por seis meses al CD Choloma.
Marathón está interesado en fichar al mediocentro ofensivo Israel Coll, de 32 años y que viene de jugar con el FC Ashdod de la Primera División de Israel, país de Asia Occidental y que su liga está afiliada a la UEFA. En el fútbol europeo tuvo pasos por el Panachaiki de Grecia y el Apollon Limassol de Chipre, con el que llegó a jugar la Conference League. También jugó en la Liga Argentina.
Robel Bernárdez, defensor que proviene de los Lobos de la UPNFM, está fichado por el Platense.
El Atlético Independiente de la Liga de Ascenso anunció también el fichaje del lateral derecho Noé Enamorado.
El portero Danilo Cortés es otro de los fichajes que anunció el Atlético Independiente de la Liga de Ascenso en las últimas horas.
El Atlético Independiente sumó otro lateral derecho y confirmó la incorporación de Miguel Elkin Reyes.
Rolando Blackburn es la gran apuesta en ataque del Victoria junto a Carlos Bernárdez que decidió quedarse en el equipo.
El CD Choloma hizo oficial la salida del delantero Kemsie Abbott, quien ya fue anunciado como nuevo refuerzo del Estrella Roja de Danlí de la Liga de Ascenso de Honduras.