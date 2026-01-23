Fichaje del Real España, Marathón busca jugador de liga europea y sorpresa con Kevin Arriaga

Marathón está interesado en fichar al mediocentro ofensivo Israel Coll, de 32 años y que viene de jugar con el FC Ashdod de la Primera División de Israel, país de Asia Occidental y que su liga está afiliada a la UEFA. En el fútbol europeo tuvo pasos por el Panachaiki de Grecia y el Apollon Limassol de Chipre, con el que llegó a jugar la Conference League. También jugó en la Liga Argentina.