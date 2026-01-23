Conmoción por el inesperado fallecimiento de médico hondureño en Cuba

Consternación y profundo pesar ha provocado el fallecimiento de Nohel Albertho Menjívar Martínez, un médico hondureño de al menos 34 años, quien realizaba estudios de especialidad en Cardiología en La Habana, Cuba.
La muerte del joven profesional fue confirmada por el Colegio Médico de Honduras (CMH), que informó que el deceso ocurrió el pasado martes 20 de enero de 2026.
Sin embargo, hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias ni la causa de su fallecimiento.
"El doctor Nohel contribuyó al bienestar de la población hondureña y mediante sus buenas acciones enalteció al Gremio Médico Nacional", expresó el Colegio Médico de Honduras en sus redes sociales.
La falta de información ha incrementado la incertidumbre entre amigos y colegas, quienes lamentan la pérdida de un médico que se encontraba en plena etapa de formación profesional fuera del país.
A través de redes sociales, Valeria, hermana del profesional de la Salud, compartió un emotivo mensaje de despedida que refleja el impacto de la pérdida.
“Simplemente no existen palabras que puedan describir lo extraordinario que fuiste... Todo con vos fue intenso hasta tu partida”, escribió Valeria, destacando el vínculo cercano que los unía y el dolor que deja su ausencia.
Tras conocerse la noticia, diversas instituciones expresaron sus condolencias públicas, entre ellas el Colegio Médico de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Embajada de Honduras en Cuba, que lamentaron la partida de un joven profesional de la salud que representaba al país en el extranjero.
Nohel Menjívar era hijo de Rosa Josefina Martínez Linares, psicóloga y docente del Departamento de Psicología de la UNAH, casa de estudios superiores de la que también egresó el joven médico.
Compañeros del gremio médico y miembros de la comunidad universitaria han manifestado su solidaridad con la familia, resaltando la vocación de servicio del joven y el vacío que deja su fallecimiento en el ámbito académico y sanitario.
"Mi querido amigo, te extrañaré y recordaré con amor; eras alguien extraordinario», expresó una persona cercana en sus redes sociales.
Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido un informe oficial sobre las causas de la muerte, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre este lamentable suceso que enluta al gremio médico hondureño.