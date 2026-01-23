Estas zonas de Honduras estarán sin energía eléctrica este sábado 24 de enero

Diversas zonas de Honduras enfrentarán cortes programados de energía eléctrica este sábado 24 de enero, debido a trabajos de mantenimiento en subestaciones, circuitos y líneas de transmisión, de acuerdo con el calendario establecido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Las interrupciones forman parte de labores preventivas orientadas a garantizar la estabilidad y continuidad del servicio.
La ENEE informó que estos trabajos se ejecutarán tanto en el norte del país como en la zona insular, específicamente en San Pedro Sula, Cortés, y en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, donde se realizarán mantenimientos programados y de emergencia.
En el caso de San Pedro Sula, los cortes de energía obedecen a mantenimiento general de circuito en la Subestación Circunvalación, por lo que el suministro eléctrico se suspenderá en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Las zonas sampedranas que permanecerán sin energía eléctrica son: Navidad, Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, Teletón, colonia Pastor Zelaya I y II, barrio Cabañitas, colonia Flor del Valle (este), San José Casha, colonia El Triángulo, Cottonwise y colonia Valle de Sula (este).
Por su parte, en Guanaja, los trabajos de fortalecimiento de la red eléctrica se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema eléctrico en la zona insular.
Las comunidades de Guanaja que no contarán con el servicio durante ese periodo son El Cayo, Aeropuerto, Vista Hermoso, Pelícano, Pelícano Mar y Sandy Bay, según detalló la estatal eléctrica.
La ENEE reiteró que estos apagones programados son necesarios para prevenir fallas mayores, mejorar la calidad del servicio y reducir interrupciones inesperadas en el futuro, por lo que pidió comprensión a la población afectada.
Ante los cortes y el constante aumento en el consumo energético, las autoridades recomiendan a la ciudadanía adoptar medidas de ahorro de energía, con el fin de reducir el impacto en la factura eléctrica y contribuir a un uso más eficiente del recurso.
Entre las principales recomendaciones figuran apagar las luces al salir de una habitación, mantener limpias las lámparas, ya que una lámpara sucia puede perder hasta el 50 % de su luminosidad, y sustituir focos incandescentes por bombillos LED o de bajo consumo, que utilizan hasta un 80 % menos energía.
Asimismo, se aconseja utilizar sensores de iluminación para que las luces se enciendan solo cuando sea necesario y desconectar aparatos eléctricos que no estén en uso. Estas acciones, aunque sencillas, pueden representar un ahorro significativo en el consumo mensual de energía eléctrica.