Tomás Zambrano celebra con euforia su elección como presidente electo del Congreso

El hemiciclo del Congreso Nacional se llenó este miércoles de aplausos, sonrisas y abrazos tras la ratificación de los miembros de la Junta Directiva en propiedad para el nuevo período legislativo.
En medio del ambiente eufórico, uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Yohana Estrada, esposa del congresista nacionalista Tomás Zambrano, presidente electo del Congreso Nacional para el período 2026-2030, subió al estrado para felicitarlo con un beso y un abrazo que sellaron el triunfo político.
La escena fue captada por decenas de miradas y cámaras. Zambrano, visiblemente emocionado, recibió la muestra de afecto mientras levantaba el brazo en señal de victoria.
La pareja se mostró cercana y sonriente, celebrando el logro alcanzado tras días de negociaciones políticas y expectativa nacional.
Yohana Estrada, actual esposa del ahora presidente del Congreso, ha acompañado a Zambrano a lo largo de su carrera política.
Zambrabo y Estrada han formado una familia con cuatro hijos, quienes han sido mencionados en distintas ocasiones por el diputado como su principal motor personal.
Zambrano fue ratificado este viernes como presidente de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional de Honduras, luego de haber asumido de manera provisional el pasado 21 de enero, tras ser propuesto oficialmente por el Partido Nacional.
La celebración marcó no solo un momento íntimo, sino también el punto culminante de una trayectoria política que comenzó mucho antes.
Tomás Zambrano nació el 29 de julio de 1982 en Nacaome, Valle. Su vínculo con el Partido Nacional se forjó desde temprana edad, influenciado por la participación de su padre en la campaña presidencial de Ricardo Zúñiga en 1981, experiencia que moldeó su visión política y su sentido de lealtad partidaria.
Tras graduarse como abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Zambrano regresó a su ciudad natal para integrarse al bufete familiar, combinando el ejercicio del Derecho con una militancia política cada vez más activa.
Su proyección nacional tomó fuerza en 2008, cuando se incorporó al movimiento del entonces precandidato presidencial Mario Canahuati, desempeñando funciones de organización que le permitieron ganar visibilidad dentro del partido.
Entre 2006 y 2009 fue asesor de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, una etapa clave que le abrió las puertas del Legislativo. En 2010 logró su primera curul como diputado propietario por Valle y, desde entonces, ha sido reelecto de forma consecutiva, acumulando cinco períodos legislativos.
Durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), Zambrano se consolidó como jefe de bancada del Partido Nacional y una de las principales figuras de oposición, protagonizando intensos debates y confrontaciones políticas que hoy lo colocan en la presidencia del primer poder del Estado.
Entre aplausos, abrazos y gestos de triunfo, la celebración de Tomás Zambrano no solo simbolizó un logro personal y familiar, sino también el inicio de una nueva etapa de liderazgo político desde la presidencia del Congreso Nacional.