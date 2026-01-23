Así fue la muerte de la dirigente patronal Karla Patricia Vigil en San Pedro Sula

Las investigaciones de la Policía señalan que Gloria Judith Hernández Zelaya (izquierda) habría entregado a la dirigente patronal Karla Patricia Vigil (derecha) al sicario que la asesinó.
Gloria Judith (de 20 años), sindicada por la Policía como integrante de la Mara Salvatrucha, fue capturada tres días después del asesinato de la vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número 2.
Karla Vigil fue asesinada a balazos el 12 de enero de 2026 en la glorieta donde vendía comida, ubicada en la colonia Arenales Número 2, sector Rivera Hernández, noreste de San Pedro Sula. Un individuo llegó al negocio, conocido como Glorieta de Karlita, y la atacó a balazos.
Según las investigaciones policiales, Gloria Judith Hernández Zelaya habría desempeñado un papel clave en la ejecución del crimen contra la vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales Número 2.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía en el proceso contra Gloria Hernández indican que llegó al negocio de Karla Vigil, observó hacia el interior de la glorieta y verificó la presencia de la víctima.
Gloria Judith Hernández salió y regresó acompañada de un sujeto. Ella permaneció afuera de la glorieta, mientras el sicario ingresó y pidió un refresco a Karla Vigil.
El sicario asesinó a balazos, con frialdad, a la dirigente patronal Karla Patricia Vigil mientras ella bebía el refresco que acababa de comprar.
Después de ultimar a Karla Patricia Vigil, el sicario y Gloria Judith huyeron del lugar en una camioneta blanca en la que los esperaba otro individuo que conducía el automóvil.
Vecinos de la colonia Arenales Número 2 exigen justicia por la muerte de Karla Vigil. Las autoridades policiales indicaron que mantienen activas diligencias para capturar al autor material, a su cómplice y a los autores intelectuales del asesinato.
En cuanto al móvil del crimen de Karla Patricia Vijil, las líneas de investigación apuntan a un conflicto relacionado con la legalización de tierras en la colonia Arenales Número 2.
El miércoles 21 de enero se desarrolló la audiencia inicial en el proceso que se le sigue a la imputada Gloria Judith Hernández y el juez que conoce la causa le dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva.