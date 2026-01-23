Tomás Zambrano anuncia reformas y empleo en su primer discurso en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

José Tomás Zambrano Molina, presidente electo del Congreso Nacional para el período 2026-2030, delineó este viernes las principales prioridades legislativas de la nueva junta directiva, entre ellas reformas electorales, la aprobación de la Ley de Empleo Parcial y cambios estructurales a la ley orgánica del Legislativo, durante su primer discurso tras ser ratificado en el cargo. Zambrano aseguró que la nueva directiva no responde a reparticiones de poder ni acuerdos ocultos, sino a consensos construidos entre distintas fuerzas políticas. "Esta junta directiva no es repartición de cargos, no son componendas bajo la mesa; aquí existen acuerdos por Honduras", afirmó. El presidente del Legislativo adelantó que a partir del próximo domingo, una vez instalada la primera legislatura del nuevo período, se procederá al nombramiento de varias comisiones integradas por diputados de todos los partidos políticos. Entre ellas, destacó una comisión especial para impulsar reformas electorales orientadas a fortalecer el Consejo Nacional Electoral (CNE). Zambrano señaló que dichas reformas deberán establecer sanciones claras y responsabilidades para los consejeros propietarios y suplentes, con el fin de evitar ausencias injustificadas que pongan en riesgo los procesos democráticos.

“No se puede permitir que por caprichos individuales se ponga en peligro la democracia del país”, sostuvo. Asimismo, manifestó que el Congreso debe garantizar estabilidad democrática no solo para los próximos cuatro años, sino a mediano y largo plazo, y planteó como objetivo que Honduras logre procesos electorales con resultados definitivos la misma noche de las elecciones, como ocurre en otros países de la región. En materia electoral, también mencionó la necesidad de avanzar hacia la ciudadanización de las mesas electorales, revisar el escrutinio especial, discutir figuras como la segunda vuelta, el financiamiento de elecciones primarias y la elección de diputados por distrito. En el ámbito económico, Zambrano anunció el compromiso del Partido Nacional y el Partido Liberal de impulsar de inmediato la Ley de Empleo Parcial, cuya derogación, según afirmó, provocó la pérdida de miles de empleos, especialmente entre jóvenes. No obstante, indicó que se revisarán los abusos cometidos cuando la normativa estuvo vigente. El titular del Congreso hizo un llamado directo al sector privado y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para que, a cambio de facilidades legales, se comprometan a generar empleos concretos por sector y rubro. “Este Congreso no tendrá al sector privado como enemigo”, subrayó, al tiempo que aseguró que se trabajará para garantizar seguridad jurídica y estabilidad económica. Otro de los anuncios centrales fue la conformación de una comisión para reformar la ley orgánica del Congreso Nacional, la cual aseguró Zambrano que fue utilizada de manera abusiva en administraciones anteriores de distintos partidos. En ese contexto, adelantó que uno de los consensos alcanzados es la eliminación de la comisión permanente, al considerar que ya no responde a la realidad institucional del país.