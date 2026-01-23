  1. Inicio
Así queda integrada la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional

La junta directiva del Congreso Nacional quedó integrada por 28 cargos: 15 del Partido Nacional, 11 del Liberal y uno del DC y del PINU

Así queda integrada la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional

La sesión fue presidida por la Junta Directiva provisional.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

La junta directiva en propiedad del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030 quedó instalada la tarde de este viernes 23 de enero de 2025, en una sesión celebrada en el hemiciclo legislativo.

La elección de la directiva estaba inicialmente prevista para las 11:00 de la mañana, pero fue pospuesta para las 3:00 pm, luego de que Tomás Zambrano explicara que las bancadas de los partidos Nacional y Liberal seguían en conversaciones.

A las 3:40 de la tarde dio inicio la sesión, con el quórum completo y la asistencia de 128 diputados, seguida de una oración y la lectura del acta anterior.

En vivo: así se desarrolla la elección de la junta directiva del CN

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, fue ratificado como presidente de la Junta Directiva en propiedad del Parlamento.

Junta directiva en propiedad

La junta directiva en propiedad quedó integrada por diputados de cinco bancadas diferentes:

Presidente: Tomás Zambrano - Nacional

Vicepresidente I: Ericka Urtecho - Liberal

Vicepresidente II: Tania Gabriela Pinto - Nacional

Vicepresidente III: Mario Edgardo Segura Aroca - Liberal

Vicepresidente IV: Lissi Matute Cano - Nacional

Vicepresidente V: Leonel López Orellana - Liberal

Vicepresidente VI: Karla Patricia Cardoza - Nacional

Vicepresidente VII: Jhosy Toscano - Liberal

Vicepresidente VIII: Johanna Bermúdez Lacayo - Nacional

Vicepresidente IX: Godofredo Fajardo Ramírez - DC

Vicepresidente X: Rolando Contreras - Pinu

Secretario I: Carlos Ledezma - Nacional

Secretario II: Francis Cabrera - Liberal

Prosecretaria: Ariana Melisa Banegas - Nacional

Prosecretaria II: Fernando Castro Valle - Liberal

Directivos alternos

Primer vicepresidente alterno: Wilson Rolando Pineda - Nacional

Segundo vicepresidente alterno: Allan Joel Padilla - Liberal

Tercer vicepresidente alterno: José Jaar - Nacional

Cuarto vicepresidente alterno: Waleska Chávez - Nacional

Quinto vicepresidente: Gustavo Adolfo González - Nacional

Sexto vicepresidente alterno: Víctor Amador Morales - Nacional

Séptimo vicepresidente alterno: Pedro Mendoza - Liberal

Octavo vicepresidente: Marco Tinoco - Liberal

Noveno vicepresidente alterno: Roy Dagoberto Cruz - Nacional

Secretario alterno: Adrián Martínez Soler - Nacional

Secretario alterno: José Rolando Sabillón - Liberal

Secretario alterno: Juan José Zerón - Nacional

Secretario alterno: Roberto Pineda Chacón - Liberal

La junta directiva del Congreso Nacional quedó integrada por 28 cargos: 15 del Partido Nacional, 11 del Liberal y uno del DC y del PINU.

