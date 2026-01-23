Así queda integrada la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional

La junta directiva en propiedad del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030 quedó instalada la tarde de este viernes 23 de enero de 2025, en una sesión celebrada en el hemiciclo legislativo.
La elección de la directiva estaba inicialmente prevista para las 11:00 de la mañana, pero fue pospuesta para las 3:00 pm, luego de que Tomás Zambrano explicara que las bancadas de los partidos Nacional y Liberal seguían en conversaciones.
A las 3:40 de la tarde dio inicio la sesión, con el quórum completo y la asistencia de 128 diputados, seguida de una oración y la lectura del acta anterior.
El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, fue ratificado como presidente de la Junta Directiva en propiedad del Parlamento.
Junta directiva en propiedad
La junta directiva en propiedad quedó integrada por diputados de cinco bancadas diferentes:
Presidente: Tomás Zambrano - Nacional
Vicepresidente I: Ericka Urtecho - Liberal
Vicepresidente II: Tania Gabriela Pinto - Nacional
Vicepresidente III: Mario Edgardo Segura Aroca - Liberal
Vicepresidente IV: Lissi Matute Cano - Nacional
Vicepresidente V: Leonel López Orellana - Liberal
Vicepresidente VI: Karla Patricia Cardoza - Nacional
Vicepresidente VII: Jhosy Toscano - Liberal
Vicepresidente VIII: Johanna Bermúdez Lacayo - Nacional
Vicepresidente IX: Godofredo Fajardo Ramírez - DC
Vicepresidente X: Rolando Contreras - Pinu
Secretario I: Carlos Ledezma - Nacional
Secretario II: Francis Cabrera - Liberal
Prosecretaria: Ariana Melisa Banegas - Nacional
Prosecretaria II: Fernando Castro Valle - Liberal
Directivos alternos
Primer vicepresidente alterno: Wilson Rolando Pineda - Nacional
Segundo vicepresidente alterno: Allan Joel Padilla - Liberal
Tercer vicepresidente alterno: José Jaar - Nacional
Cuarto vicepresidente alterno: Waleska Chávez - Nacional
Quinto vicepresidente: Gustavo Adolfo González - Nacional
Sexto vicepresidente alterno: Víctor Amador Morales - Nacional
Séptimo vicepresidente alterno: Pedro Mendoza - Liberal
Octavo vicepresidente: Marco Tinoco - Liberal
Noveno vicepresidente alterno: Roy Dagoberto Cruz - Nacional
Secretario alterno: Adrián Martínez Soler - Nacional
Secretario alterno: José Rolando Sabillón - Liberal
Secretario alterno: Juan José Zerón - Nacional
Secretario alterno: Roberto Pineda Chacón - Liberal
La junta directiva del Congreso Nacional quedó integrada por 28 cargos: 15 del Partido Nacional, 11 del Liberal y uno del DC y del PINU.