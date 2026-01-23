Reprograman elección de la Junta Directiva del Congreso para las 3:00 pm

Tegucigalpa.

Mientras continúan las negociaciones entre las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, la convocatoria a la sesión plenaria para la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional se reprogramó para las 3:00 de la tarde. Tomás Zambrano, presidente de la junta provisional y congresista por el Partido Nacional, anunció este viernes que aún deben conversar entre esas dos bancadas "para definir temas de la agenda legislativa". "Han pedido espacio los diputados liberales y nacionalistas para terminar de concluir los consensos de la agenda legislativa a partir del próximo 25 de enero", acotó Zambrano.

La sesión de este viernes estaba programada para las 11:00 de la mañana, según la convocatoria hecha por Zambrano a los 128 diputados. El único punto en la agenda será la elección de la junta directiva definitiva y en propiedad del Congreso Nacional. La sesión será abierta por Zambrano, quien dará inicio a los actos protocolares con una oración, seguida de la entonación del Himno Nacional. Posteriormente se concederá la palabra para la presentación de la moción de elección, la cual deberá incluir una nómina integrada por al menos 14 diputados propietarios, así como entre seis y ocho miembros alternos o suplentes.