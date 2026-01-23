Con fuerte resguardo buscan evitar incidentes en el Congreso

El movimiento en los alrededores del Congreso Nacional fue inusual desde tempranas horas de este viernes. Militares y agentes policiales reforzaron la seguridad en el centro de Tegucigalpa ante la sesión convocada para las 11:00 de la mañana, en la que se definirá la junta directiva en propiedad que conducirá el nuevo período legislativo.
El diputado Tomás Zambrano, quien preside de forma provisional el Legislativo, instó a los parlamentarios a presentarse a tiempo y sostuvo que la elección de la directiva definitiva quedará resuelta en la misma jornada. También se confirmó que el domingo se celebrará la primera sesión correspondiente a la primera legislatura.
El dispositivo de seguridad incluyó cierres viales y un perímetro de control que restringe el ingreso vehicular, permitiendo únicamente el acceso peatonal hacia el hemiciclo. Tanto el edificio del Congreso como sus inmediaciones permanecen bajo vigilancia permanente.
La directiva provisional está integrada además por Carlos Ledezma en la secretaría y Godofredo Fajardo en la vicepresidencia, quienes acompañan a Zambrano en la conducción temporal del pleno.
Analistas destacan que, a diferencia de otros períodos marcados por tensiones, la elección de la directiva provisional se logró mediante acuerdos, lo que es visto como un indicio de mayor disposición al diálogo.