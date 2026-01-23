  1. Inicio
  2. · Honduras

Con fuerte resguardo buscan evitar incidentes en el Congreso

Autoridades han remarcado que buscan evitar incidentes durante la elección de la nueva junta directiva del Congreso Nacional. Han cerrado calles y avenidas aledañas

Con fuerte resguardo buscan evitar incidentes en el Congreso

Integrantes del Ejército custodian el Congreso Nacional en Tegucigalpa

 Fotografía: EFE
Tegucigalpa.

El movimiento en los alrededores del Congreso Nacional fue inusual desde tempranas horas de este viernes. Militares y agentes policiales reforzaron la seguridad en el centro de Tegucigalpa ante la sesión convocada para las 11:00 de la mañana, en la que se definirá la junta directiva en propiedad que conducirá el nuevo período legislativo.

El diputado Tomás Zambrano, quien preside de forma provisional el Legislativo, instó a los parlamentarios a presentarse a tiempo y sostuvo que la elección de la directiva definitiva quedará resuelta en la misma jornada. También se confirmó que el domingo se celebrará la primera sesión correspondiente a la primera legislatura.

Congreso se prepara para elegir Junta Directiva multipartidaria

El dispositivo de seguridad incluyó cierres viales y un perímetro de control que restringe el ingreso vehicular, permitiendo únicamente el acceso peatonal hacia el hemiciclo. Tanto el edificio del Congreso como sus inmediaciones permanecen bajo vigilancia permanente.

La directiva provisional está integrada además por Carlos Ledezma en la secretaría y Godofredo Fajardo en la vicepresidencia, quienes acompañan a Zambrano en la conducción temporal del pleno.

Tomás Zambrano sobre la bancada de Libre: "Aquí a nadie se le va a negar la palabra"

Analistas destacan que, a diferencia de otros períodos marcados por tensiones, la elección de la directiva provisional se logró mediante acuerdos, lo que es visto como un indicio de mayor disposición al diálogo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias