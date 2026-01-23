Con fuerte resguardo buscan evitar incidentes en el Congreso

Tegucigalpa.

El movimiento en los alrededores del Congreso Nacional fue inusual desde tempranas horas de este viernes. Militares y agentes policiales reforzaron la seguridad en el centro de Tegucigalpa ante la sesión convocada para las 11:00 de la mañana, en la que se definirá la junta directiva en propiedad que conducirá el nuevo período legislativo.

El diputado Tomás Zambrano, quien preside de forma provisional el Legislativo, instó a los parlamentarios a presentarse a tiempo y sostuvo que la elección de la directiva definitiva quedará resuelta en la misma jornada. También se confirmó que el domingo se celebrará la primera sesión correspondiente a la primera legislatura.