Tomás Zambrano sobre la bancada de Libre: "Aquí a nadie se le va a negar la palabra"

El presidente provisional del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el nuevo período legislativo se desarrollará bajo un esquema de apertura y participación plural, garantizando el derecho a la palabra a todas las fuerzas políticas representadas en el hemiciclo.
Zambrano aseguró que no habrá restricciones para el debate parlamentario y recalcó que cada bancada tendrá la oportunidad de expresar sus posturas.
“Van a tener todo el espacio de dialogar, hablar y participar, aquí a nadie se le va a negar la palabra, a nadie se le va a cerrar el micrófono”, enfatizó.
En ese contexto, extendió un llamado directo a los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) para que se sumen al trabajo legislativo cuando los temas estén orientados al bienestar de la población.
“Invito a Libertad y Refundación, a sus 35 diputados, que nos acompañen en la agenda, en los temas que realmente le van a beneficiar a la gente y ahí nos van a comprobar si realmente va a ser una oposición constructiva o va a ser, como lo han acostumbrado, una oposición visceral”, expresó.
El titular provisional del Legislativo cerró su mensaje reiterando un llamado a la unión y a la hermandad, porque —dijo— “eso es lo que demanda el pueblo”.