Tomás Zambrano sobre la bancada de Libre: "Aquí a nadie se le va a negar la palabra"

Tegucigalpa.

El presidente provisional del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el nuevo período legislativo se desarrollará bajo un esquema de apertura y participación plural, garantizando el derecho a la palabra a todas las fuerzas políticas representadas en el hemiciclo. Zambrano aseguró que no habrá restricciones para el debate parlamentario y recalcó que cada bancada tendrá la oportunidad de expresar sus posturas.

“Van a tener todo el espacio de dialogar, hablar y participar, aquí a nadie se le va a negar la palabra, a nadie se le va a cerrar el micrófono”, enfatizó. En ese contexto, extendió un llamado directo a los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) para que se sumen al trabajo legislativo cuando los temas estén orientados al bienestar de la población.