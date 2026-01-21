Zambrano tras ser electo presidente de la Junta Provisional en el CN: "No ganó el PN, ganó Honduras"

Tegucigalpa, Honduras

Tras ser electo presidente de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional , el diputado José Tomás Zambrano aseguró que la votación registrada en el hemiciclo envía un mensaje de unidad al país y no representa una victoria partidaria, sino un triunfo para Honduras. “No ganó el Partido Nacional hoy con esta votación, ganó Honduras”, expresó Zambrano, al destacar que la directiva provisional fue respaldada por diputados de distintas bancadas políticas.

Según el legislador, el resultado refleja la voluntad de construir consensos y priorizar los intereses nacionales por encima de las diferencias ideológicas. Zambrano subrayó que el nuevo Congreso debe marcar distancia de los conflictos que han paralizado el trabajo legislativo en los últimos meses. "La gente está cansada de ver a los políticos pelear, insultarse y ver un Congreso paralizado por más de siete meses", afirmó, al tiempo que prometió un Legislativo activo, puntual y cercano a la ciudadanía.

Congreso abierto al diálogo