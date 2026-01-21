Tomás Zambrano es electo presidente de la Junta Directiva provisional del CN

Tegucigalpa, Honduras.

Con el inicio formal del nuevo período legislativo, el Congreso Nacional este miércoles 21 de enero a Tomás Zambrano como presidente de la Junta Directiva provisional del Poder Legislativo. Zambrano fue electo con 87 votos provenientes de Partido Nacional, con 49 votos, 30 del Partido Liberal, 5 de Libertad y Refundación (Libre), dos del Pinu y uno de Democracia Cristiana.

La elección se dio en una sesión en la que participaron las distintas bancadas representadas en el hemiciclo, en un ambiente marcado por la expectativa política y las negociaciones previas para definir la conducción inicial del Congreso. Durante la sesión, se registró la presencia de 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 de Libre, dos del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu) y un representante de la Democracia Cristiana. Zambrano, quien había sido propuesto por el Partido Nacional como su candidato, llegó a la presidencia provisional tras reiterar que el nuevo Congreso debe priorizar el diálogo y los consensos, dejando atrás prácticas de confrontación que, a su juicio, deterioraron la labor legislativa en períodos anteriores.

Función limitada

La Junta Directiva provisional tiene una función limitada y transitoria. Su responsabilidad principal es organizar la instalación del Congreso Nacional y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sin ejercer facultades legislativas plenas. Según el artículo 4 de dicha normativa, las sesiones preparatorias se realizan el 21 de enero posterior a las elecciones generales, fecha en la que los diputados electos se reúnen para dar inicio al nuevo período legislativo. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Junta Directiva provisional está integrada por un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes deben rendir la promesa de ley ante el secretario de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización. La elección de esta directiva marca el primer paso institucional del nuevo Congreso Nacional, previo a la conformación de la Junta Directiva en propiedad, que deberá definirse en los próximos días.

Perfil político de Tomás Zambrano