Tomás Zambrano es electo presidente de la Junta Directiva provisional del CN

Con el inicio formal del nuevo período legislativo, el Congreso Nacional este miércoles 21 de enero a Tomás Zambrano como presidente de la Junta Directiva provisional del Poder Legislativo.
Zambrano fue electo con 87 votos provenientes de Partido Nacional, con 49 votos, 30 del Partido Liberal, 5 de Libertad y Refundación (Libre), dos del Pinu y uno de Democracia Cristiana.
La elección se dio en una sesión en la que participaron las distintas bancadas representadas en el hemiciclo, en un ambiente marcado por la expectativa política y las negociaciones previas para definir la conducción inicial del Congreso.
Durante la sesión, se registró la presencia de 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 de Libre, dos del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu) y un representante de la Democracia Cristiana.
Zambrano, quien había sido propuesto por el Partido Nacional como su candidato, llegó a la presidencia provisional tras reiterar que el nuevo Congreso debe priorizar el diálogo y los consensos, dejando atrás prácticas de confrontación que, a su juicio, deterioraron la labor legislativa en períodos anteriores.
Función limitada
La Junta Directiva provisional tiene una función limitada y transitoria. Su responsabilidad principal es organizar la instalación del Congreso Nacional y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sin ejercer facultades legislativas plenas.
Según el artículo 4 de dicha normativa, las sesiones preparatorias se realizan el 21 de enero posterior a las elecciones generales, fecha en la que los diputados electos se reúnen para dar inicio al nuevo período legislativo.
De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Junta Directiva provisional está integrada por un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes deben rendir la promesa de ley ante el secretario de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización.
La elección de esta directiva marca el primer paso institucional del nuevo Congreso Nacional, previo a la conformación de la Junta Directiva en propiedad, que deberá definirse en los próximos días.
Perfil político de Tomás Zambrano
Tomás Zambrano nació el 29 de julio de 1982 en Nacaome, Valle, en un entorno donde la política era parte del día a día y no una conversación ocasional. Desde temprana edad creció vinculado al Partido Nacional, una militancia que no surgió por cálculo electoral, sino como herencia familiar y convicción temprana.
Su acercamiento a la política estuvo marcado por la participación de su padre en la campaña presidencial de Ricardo Zúñiga en 1981, un antecedente que influyó en su formación y en su posterior decisión de construir una carrera dentro del partido. Esa experiencia moldeó su visión sobre la organización política y la lealtad partidaria.
Tras concluir sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en Tegucigalpa, Zambrano regresó a su ciudad natal para integrarse al bufete familiar, combinando el ejercicio jurídico con su creciente actividad política.
Su proyección nacional comenzó a tomar forma en 2008, cuando se incorporó al movimiento del entonces precandidato presidencial Mario Canahuati. En ese proceso asumió tareas de organización y articulación política, lo que le permitió ganar visibilidad dentro de las estructuras del Partido Nacional.
Entre 2006 y 2009 se desempeñó como asesor de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, una experiencia que lo introdujo al funcionamiento interno del Legislativo y le permitió construir relaciones clave dentro del hemiciclo.
En 2010 obtuvo por primera vez una curul como diputado propietario por el departamento de Valle. Desde entonces ha sido reelecto de forma consecutiva, acumulando cinco períodos legislativos, lo que lo ha consolidado como uno de los cuadros más constantes del partido en el Congreso Nacional.
Durante su primer período legislativo, en 2012, formó parte de la Comisión Especial de Investigación que derivó en la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un episodio que marcó un punto de inflexión en la institucionalidad del país y generó amplio debate político y jurídico.
En años posteriores respaldó iniciativas impulsadas por la mayoría legislativa de ese momento, entre ellas el proyecto de las Regiones Especiales de Desarrollo, posteriormente conocidas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), una decisión que lo ubicó en el centro de discusiones nacionales sobre soberanía y modelo económico.
Durante el período 2022-2026, durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, Zambrano asumió un rol protagónico como jefe de bancada y principal figura de oposición en el Congreso Nacional, consolidando su perfil como uno de los actores políticos más visibles y confrontativos del Legislativo.