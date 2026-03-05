Presidente Asfura firma acuerdo para estudio del ferrocarril interoceánico en Honduras

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, firmó este jueves un acuerdo de subvención con la United States Trade and Development Agency (Ustda) para realizar el estudio de factibilidad del proyecto del ferrocarril interoceánico. Esta iniciativa estratégica busca fortalecer la infraestructura logística y el desarrollo económico del país.

La firma se realizó en las oficinas de Ustda en Washington, D.C., donde el mandatario hondureño se reunió con Thomas R. Hardy, Director Adjunto y Director de Operaciones de la agencia estadounidense. Ustda es una entidad independiente del gobierno de Estados Unidos que financia estudios de viabilidad, asistencia técnica y misiones comerciales en países de ingresos medios y en desarrollo, impulsando proyectos de infraestructura de gran impacto. Durante la ceremonia, el presidente Asfura destacó la relevancia de este paso para el país: "El Gobierno de Honduras ha venido trabajando en este proyecto durante algún tiempo. En 37 días de Gobierno hemos dado un paso firme y seguro con la firma del convenio con Ustda". El estudio permitirá evaluar la viabilidad técnica, económica y logística del ferrocarril interoceánico, que conectaría los océanos Atlántico y Pacífico a través de Honduras. Según los expertos, esta obra podría posicionar al país como un punto estratégico para el comercio internacional y atraer inversión extranjera.