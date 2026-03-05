Proponen en el Congreso bajar de forma gradual el Impuesto Sobre la Venta del 15 % al 12 %

Tegucigalpa, Honduras.

Este jueves 5 de marzo se presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca reducir del 15 % al 12 % el Impuesto Sobre la Venta. La iniciativa, que tiene como objetivo fortalecer el poder adquisitivo y dinamizar la economía del país, fue presentada por la diputada del Partido Liberal (PL), Iroshka Elvir. Elvir manifestó que este cambio no afectará la economía del país, ya que se aplicaría de manera gradual, planteando que la tasa se reduzca hasta llegar al 12 % en los próximos años.

"En el primer año estaríamos pagando un 14 % del Impuesto Sobre Ventas, en el segundo año un 13 % y en el tercer año un 12 %", explicó. Según indicó, esta iniciativa forma parte de una consulta que realizó a través de sus redes sociales, en la que la ciudadanía expresó su interés por la reducción del impuesto. "Quiero decirle a los hondureños y hondureñas que he publicado en mis redes sociales una consulta para que puedan expresarse, y entre los principales proyectos que la población hondureña me manifestó que anhela está la reducción del Impuesto Sobre Ventas del 15 % al 12 %", explicó la diputada. La legisladora sostuvo que la medida podría impulsar la economía nacional y favorecer a los sectores con menores ingresos, al aumentar su capacidad de compra. "Es una medida que fortalecería el poder adquisitivo de las personas más pobres, de la gente más vulnerable que hoy no tiene las condiciones para poder pagar la canasta básica", dijo.