Congreso Nacional ratifica a Tomás Zambrano como presidente

Tegucigalpa.

José Tomás Zambrano Molina, diputado nacionalista por Valle, fue ratificado en la sesión de este viernes como presidente de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional de Honduras. A las 3:40 de la tarde de este 23 de enero se inició la reunión para la instalación de la nueva junta directiva en propiedad, con el quórum completo y la asistencia de 128 diputados, seguida de una oración y la lectura del acta anterior. La elección se dio en una sesión en la que participaron las distintas cinco bancadas representadas en el hemiciclo, en un ambiente marcado por la expectativa política y las negociaciones previas para definir la conducción inicial del Congreso.

Así quedó la junta directiva en propiedad

El diputado nacionalista Mario Pérez presentó la moción nominativa, respaldada por 86 diputados, para la elección de la Junta Directiva en Propiedad del Congreso Nacional, la cual quedó presidida por José Tomás Zambrano Molina. En las vicepresidencias fueron designados Erika Corina Urtecho Echeverría, Tania Gabriela Pinto Pacheco, Mario Edgardo Segura Aroca, Lissi Marcela Matute Cano, Lionel López Orellana, Carla Patricia Figueroa Cardoza, Jhosy Sadan Toscano Ramírez, Johanna Bermúdez Lacayo, Godofredo Fajardo Ramírez y Rolando Contreras Mendoza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el área de secretarías, Carlos Roberto Ledezma Castro asumió como primer secretario y Francis Omar Cabrera Miranda como segundo secretario. Asimismo, las prosecretarías quedaron a cargo de Ariadna Melisa Banegas Cárcamo, como primera prosecretaria, y Fernando Castro Valle, como segundo prosecretario. Como parte de la estructura directiva, se integraron también los directivos alternos. En las vicepresidencias alternas fueron nombrados Wilson Rolando Pineda Díaz, Alan Joel Pavía, José Yar Muredat, Waleska Valenzuela Chávez, Gustavo Adolfo González Aguilar, Víctor Napoleón Amador Morales, Pedro Mendoza Flores, Marco Aurelio Tinó Curvina y Roy Dagoberto Cruz Pérez. En tanto, las secretarías alternas quedaron conformadas por Adrián Josué Martínez Soler, José Rolando Sabión Muñoz, Juan José Cerón González y Roberto Pineda Chacón.

Zambrano, quien había sido propuesto por el Partido Nacional como su candidato, llegó a la presidencia provisional el 21 de enero.

Trayectoria

Tomás Zambrano nació el 29 de julio de 1982 en Nacaome, Valle, en un entorno donde la política era parte del día a día y no una conversación ocasional. Desde temprana edad creció vinculado al Partido Nacional, una militancia que no surgió por cálculo electoral, sino como herencia familiar y convicción temprana. Su acercamiento a la política estuvo marcado por la participación de su padre en la campaña presidencial de Ricardo Zúñiga en 1981, un antecedente que influyó en su formación y en su posterior decisión de construir una carrera dentro del partido. Esa experiencia moldeó su visión sobre la organización política y la lealtad partidaria. Tras concluir sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en Tegucigalpa, Zambrano regresó a su ciudad natal para integrarse al bufete familiar, combinando el ejercicio jurídico con su creciente actividad política. Su proyección nacional comenzó a tomar forma en 2008, cuando se incorporó al movimiento del entonces precandidato presidencial Mario Canahuati. En ese proceso asumió tareas de organización y articulación política, lo que le permitió ganar visibilidad dentro de las estructuras del Partido Nacional. Entre 2006 y 2009 se desempeñó como asesor de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, una experiencia que lo introdujo al funcionamiento interno del Legislativo y le permitió construir relaciones clave dentro del hemiciclo. En 2010 obtuvo por primera vez una curul como diputado propietario por el departamento de Valle. Desde entonces ha sido reelecto de forma consecutiva, acumulando cinco períodos legislativos, lo que lo ha consolidado como uno de los cuadros más constantes del partido en el Congreso Nacional. Durante su primer período legislativo, en 2012, formó parte de la Comisión Especial de Investigación que derivó en la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un episodio que marcó un punto de inflexión en la institucionalidad del país y generó amplio debate político y jurídico. En años posteriores respaldó iniciativas impulsadas por la mayoría legislativa de ese momento, entre ellas el proyecto de las Regiones Especiales de Desarrollo, posteriormente conocidas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), una decisión que lo ubicó en el centro de discusiones nacionales sobre soberanía y modelo económico. Durante el período 2022-2026, durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, Zambrano asumió un rol protagónico como jefe de bancada y principal figura de oposición en el Congreso Nacional, consolidando su perfil como uno de los actores políticos más visibles y confrontativos del Legislativo.

