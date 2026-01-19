¿Qué partidos políticos han dirigido el Congreso Nacional?

El Partido Liberal y el Partido Nacional buscan quedarse con la presidencia del Congreso Nacional. Conozca cómo ha sido distribuido a lo largo de los años

¿Qué partidos políticos han dirigido el Congreso Nacional?

Ninguno de los partidos políticos tiene 65 diputados, necesarios para elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional.

  Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 15:30
  Angelo Avila
Tegucigalpa, Honduras.-

Quedan pocos días para que se instale la Junta Directiva del Congreso Nacional 2026-2030, y las fuerzas políticas continúan en acercamientos para lograr consensos para escoger al próximo presidente de este poder del Estado, aunque la historia ha reflejado que el partido ganador de la presidencia de la República también se queda con el Poder Legislativo.

Desde que Honduras retornó a la democracia en 1981, en 10 de 11 ocasiones la titularidad del Poder Legislativo quedó en manos del mismo partido que controla el Poder Ejecutivo.

La única excepción fue en el período 2022-2026. Libertad y Refundación (Libre) ganó la presidencia del país en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd).

Como parte de la alianza, Luis Redondo, electo con el partido PSH, fue el nominado para ser el titular de la cámara legislativa. No obstante, Redondo giró una línea más oficialista, llegando al punto de migrar a Libre y aspirar a una reelección, que finalmente no consiguió.

Los nacionalistas, quienes ganaron la presidencia de la República con su candidato Nasry Asfura, sostienen que ellos también deben presidir el Poder Legislativo, siendo su nominado Tomás Zambrano.

Sin consenso el PN y PL para elegir al nuevo presidente del Congreso Nacional

Por su parte, desde el Partido Liberal argumentan que ellos deberían estar al mando del Congreso Nacional como un contrapeso. Los liberales se debaten entre los diputados Marlon Lara y Yury Sabas.

Semana clave definirá el rumbo del Congreso y la transición de poder en Honduras

Los consensos serán la clave para definir al próximo presidente del Congreso, debido a que ninguno de los partidos obtuvo la mayoría simple (65 diputados). El Partido Nacional tiene 49 diputados, el Partido Liberal 41, Libre 35, Pinu 2 y Democracia Cristiana (DC) uno.

Desde José Efraín Bú en 1982 hasta Luis Redondo, LA PRENSA Premium le presenta quiénes fueron los presidentes del Congreso Nacional, con su respectivo partido político.

