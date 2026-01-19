¿Qué partidos políticos han dirigido el Congreso Nacional?

Tegucigalpa, Honduras.-

Quedan pocos días para que se instale la Junta Directiva del Congreso Nacional 2026-2030, y las fuerzas políticas continúan en acercamientos para lograr consensos para escoger al próximo presidente de este poder del Estado, aunque la historia ha reflejado que el partido ganador de la presidencia de la República también se queda con el Poder Legislativo.

Desde que Honduras retornó a la democracia en 1981, en 10 de 11 ocasiones la titularidad del Poder Legislativo quedó en manos del mismo partido que controla el Poder Ejecutivo.

La única excepción fue en el período 2022-2026. Libertad y Refundación (Libre) ganó la presidencia del país en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd).

Como parte de la alianza, Luis Redondo, electo con el partido PSH, fue el nominado para ser el titular de la cámara legislativa. No obstante, Redondo giró una línea más oficialista, llegando al punto de migrar a Libre y aspirar a una reelección, que finalmente no consiguió.

Los nacionalistas, quienes ganaron la presidencia de la República con su candidato Nasry Asfura, sostienen que ellos también deben presidir el Poder Legislativo, siendo su nominado Tomás Zambrano.