Se intensifica la disputa por la presidencia del Congreso Nacional 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras

La disputa por la presidencia del Congreso Nacional 2026-2030 se ha intensificado en las últimas horas, mientras las comisiones del Partido Nacional y Liberal sostienen negociaciones reservadas en un momento crítico para definir quién dirigirá el Poder Legislativo. Dirigentes liberales y nacionalistas ya sostuvieron cabildeos con el objetivo de avanzar en la conformación de la nueva junta directiva de ese poder del Estado.

De acuerdo con diputados liberales consultados por este rotativo, las conversaciones continuarán este viernes por la tarde en la capital hondureña, donde se espera que, mediante consenso, quede definida una junta directiva integrada por representantes de ambos partidos, así como el candidato que ocupará la presidencia del Congreso Nacional. Los aspirantes a dirigir el Legislativo son los diputados liberales Yuri Sabas, por el departamento de Choluteca, ungido por el excandidato presidencial Salvador Nasralla, y Marlon Lara, por Cortés. Por el Partido Nacional, la bancada definió de manera unánime como su candidato al diputado por el departamento de Valle, José Tomás Zambrano. La noche de este jueves, en atención a una carta remitida por el Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional designó una comisión especial que representará a la institución en el diálogo sobre gobernabilidad democrática en el Poder Legislativo. La comisión está integrada por María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Lissi Matute, Kilvett Bertrand, Johanna Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García. En un comunicado oficial, el Partido Nacional reiteró su compromiso con el diálogo institucional, así como con la democracia, la estabilidad política y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. La conformación de esta comisión se da en el marco de los esfuerzos entre fuerzas políticas para fortalecer la gobernabilidad y el funcionamiento del Congreso Nacional.

Acuerdos entre partidos

Sin tomar en cuenta a los 35 diputados electos del partido Libertad y Refundación (Libre), los nacionalistas y un sector del Partido Liberal acordaron no entablar negociaciones con la fuerza política actualmente oficialista, dejándola fuera de los acuerdos y decisiones relacionadas con la elección de la junta directiva del Congreso. “Nos dieron un mandato, que es ir a buscar la presidencia del Congreso Nacional, es decir, los votos para que esta vez dirijamos los liberales”, indicó Erika Urtecho, diputada del Partido Liberal. La parlamentaria explicó que “el día de ayer se enviaron las comunicaciones oficiales a las diferentes fuerzas políticas, informándoles quiénes somos la comisión y solicitando el día, la hora y la fecha en la que estaremos iniciando estas conversaciones”. Urtecho detalló que el mandato otorgado a la comisión liberal establece que no se negociará ni se dialogará con Libre, por lo que las comunicaciones se limitarán al Partido Nacional, Democracia Cristiana (DC) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu). “Creo que hay aspiraciones válidas del Partido Liberal de llegar a la presidencia, pero también las tiene el Partido Nacional. Los pesos y contrapesos son necesarios, pero tenemos que ser pragmáticos: necesitamos un Congreso con gobernabilidad y estabilidad”, aseguró José Luis Moncada, dirigente liberal. El exmiembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) añadió que la misión de la comisión negociadora será buscar armonía y equilibrio en la aprobación de proyectos de ley. Desde el Partido Nacional, el diputado Erick Alvarado afirmó: “Tomás Zambrano dio la cara por la oposición y por el partido. Hoy es la persona que se merece y que necesita el Congreso Nacional para cambiar esa cara sucia. Esperamos que Dios nos brinde la sabiduría necesaria para promover leyes en beneficio del país”. El nuevo Congreso Nacional estará integrado por 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 de Libertad y Refundación (Libre), uno de la Democracia Cristiana y dos del Pinu. Para los liberales, el camino hacia la presidencia del Congreso se define por dos rutas: un acuerdo con el Partido Nacional o un pacto con Libre, que quedó en tercer lugar. Con Libre, sumarían 76 diputados (41 liberales y 35 de Libre); mientras que con el Partido Nacional alcanzarían 90 votos, superando incluso la mayoría calificada. El Partido Nacional necesita al menos 16 votos adicionales, ya sea del Partido Liberal o de Libre, para alcanzar los 65 sufragios que le aseguren la presidencia del Legislativo, en caso de no lograr un acuerdo sólido con el liberalismo.

Gobernación convocará a diputados electos

En un giro respecto a la postura mantenida en días recientes, en la que argumentaba no contar con certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, anunció que convocará a los diputados electos el próximo 21 de enero a las 10:00 am.