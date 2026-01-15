  1. Inicio
Congreso exige entrega de llaves de oficinas a días del relevo legislativo

La disposición instruye que, "sin excepción alguna", los funcionarios y empleados entreguen a la Gerencia General copia de las llaves de sus oficinas a más tardar hoy jueves 15 de enero

  15 de enero de 2026
  Lesly Chambasis
La orden administrativa se produce en un contexto de transición legislativa.
Tegucigalpa, Honduras.

En la recta final de la actual legislatura, la administración del Congreso Nacional emitió una instrucción urgente al personal con oficinas asignadas dentro del Poder Legislativo, requiriendo la entrega inmediata de copias de las llaves de dichos espacios.

La disposición quedó establecida en la Circular 001-2026-GG, remitida este jueves, en la que se instruye, "sin excepción alguna", que los funcionarios y empleados entreguen a la Gerencia General copia de las llaves de sus oficinas a más tardar hoy jueves 15 de enero en horas de la tarde.

El documento advierte que, en caso de incumplimiento, se ejecutarán las acciones administrativas necesarias para garantizar el acatamiento de la instrucción, sin detallar de momento las medidas específicas que podrían aplicarse.

La circular fue firmada por el David Reyes, gerente general del Poder Legislativo, al personal del Congreso Nacional a cinco días que concluya la actual gestión.

La orden administrativa se produce en un contexto de transición legislativa, cuando faltan pocos días para que el actual Congreso Nacional cese formalmente en sus funciones y dé paso a la nueva integración que asumirá el control del hemiciclo.

Aunque el documento no hace referencia explícita al proceso de entrega-recepción, fuentes consultadas consideran que la medida forma parte de los preparativos internos para el relevo administrativo y operativo del Poder Legislativo, en medio de un cierre de gestión marcado por tensiones políticas y ajustes internos.

Lesly Chambasis
Lesly Chambasis
lesly.chambasis@elheraldo.hn

Periodista egresada de la UNAH, pasante de la maestría en Gestión Digital y Marketing (UNITEC), redactora en la cobertura de la fuente legislativa y política.

Ver más
