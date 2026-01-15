Congreso exige entrega de llaves de oficinas a días del relevo legislativo

Tegucigalpa, Honduras.

En la recta final de la actual legislatura, la administración del Congreso Nacional emitió una instrucción urgente al personal con oficinas asignadas dentro del Poder Legislativo, requiriendo la entrega inmediata de copias de las llaves de dichos espacios. La disposición quedó establecida en la Circular 001-2026-GG, remitida este jueves, en la que se instruye, "sin excepción alguna", que los funcionarios y empleados entreguen a la Gerencia General copia de las llaves de sus oficinas a más tardar hoy jueves 15 de enero en horas de la tarde.

El documento advierte que, en caso de incumplimiento, se ejecutarán las acciones administrativas necesarias para garantizar el acatamiento de la instrucción, sin detallar de momento las medidas específicas que podrían aplicarse. La circular fue firmada por el David Reyes, gerente general del Poder Legislativo, al personal del Congreso Nacional a cinco días que concluya la actual gestión.