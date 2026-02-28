Cynthia Klitbo revela que tiene una enfermedad incurable

La actriz Cynthia Klitbo compartió públicamente su diagnóstico de enfermedad de Hashimoto, una afección autoinmune que compromete el funcionamiento de la glándula tiroides. En sus declaraciones, la intérprete detalló que este padecimiento también afecta su sistema digestivo, derivando en una condición conocida como estómago permeable.
Esta situación clínica obligó a la actriz a implementar una modificación drástica en su estilo de vida y hábitos cotidianos. Como parte de su recuperación, Klitbo adoptó una disciplina de ejercicio diario en el gimnasio y eliminó de su dieta diversos alimentos que antes consumía habitualmente.
“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago. Tengo estómago permeable”, explicó.
La enfermedad de Hashimoto, también conocida como tiroiditis linfocítica crónica, es un trastorno autoinmunitario en el que el sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan por error a la glándula tiroides. Esta agresión continua provoca una inflamación crónica que daña el tejido glandular, reduciendo progresivamente su capacidad para producir las hormonas necesarias para regular el metabolismo.