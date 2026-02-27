Marlon Wayans filtra el tráiler de ‘Scary Movie 6’

Marlon Wayans sorprendió a los seguidores de la saga Scary Movie al publicar en redes sociales el tráiler de la sexta entrega antes de su lanzamiento oficial. “¡Acabo de piratear el tráiler de mi propia película! ¡¡¡VOLVEMOS!!!”, escribió el actor en un video de Instagram en el que aparece colándose en una sala de cine para ver el avance.

La estrategia ocurre en un contexto cargado de nostalgia: en el mismo año coincidirán en cartelera una nueva entrega de Scream y otra de Scary Movie, dos franquicias emblemáticas del cine de terror y la comedia de los años 2000. Sin embargo, quienes quieran ver el tráiler en pantalla grande deberán acudir al cine, ya que Paramount decidió proyectarlo exclusivamente antes de Scream 7 este fin de semana.

En el video, Wayans bromeó con sus seguidores sobre el estreno. “Es el estreno de Scream 7, pero en realidad es el estreno del avance de Scary Movie 6. ¡Más vale que sea divertido!”, comentó, reforzando el tono irreverente que caracteriza a la franquicia.

El regreso de Scary Movie marca también la vuelta de sus creadores originales. En agosto, Deadline informó que Anna Faris y Regina Hall retomarán sus papeles, mientras que Marlon Wayans escribe el guion junto a sus hermanos Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans. Aunque los tres desarrollaron la saga, estuvieron ausentes en las últimas tres entregas.

El elenco combina rostros clásicos y nuevas incorporaciones. Regresan Marlon y Shawn Wayans, Chris Elliott, Dave Sheridan, Lochlyn Munro, Cheri Oteri y Anthony Anderson. A ellos se suman Damon Wayans Jr., Kim Wayans y Heidi Gardner, entre otros, ampliando el universo de la comedia paródica.

La película llegará a los cines el 12 de junio de 2026, pero ya se conocen algunos de los títulos que serán objeto de sátira. Según Dread Central, la nueva entrega parodiará producciones recientes como Sinners, de Ryan Coogler; Weapons, de Zach Cregger; y A Quiet Place, de Platinum Dunes.