Marlon Wayans filtra el tráiler de ‘Scary Movie 6’

Marlon Wayans sorprendió a los seguidores de la saga Scary Movie al publicar en redes sociales el tráiler de la sexta entrega antes de su lanzamiento oficial. “¡Acabo de piratear el tráiler de mi propia película! ¡¡¡VOLVEMOS!!!”, escribió el actor en un video de Instagram en el que aparece colándose en una sala de cine para ver el avance.
La estrategia ocurre en un contexto cargado de nostalgia: en el mismo año coincidirán en cartelera una nueva entrega de Scream y otra de Scary Movie, dos franquicias emblemáticas del cine de terror y la comedia de los años 2000. Sin embargo, quienes quieran ver el tráiler en pantalla grande deberán acudir al cine, ya que Paramount decidió proyectarlo exclusivamente antes de Scream 7 este fin de semana.
En el video, Wayans bromeó con sus seguidores sobre el estreno. “Es el estreno de Scream 7, pero en realidad es el estreno del avance de Scary Movie 6. ¡Más vale que sea divertido!”, comentó, reforzando el tono irreverente que caracteriza a la franquicia.
El regreso de Scary Movie marca también la vuelta de sus creadores originales. En agosto, Deadline informó que Anna Faris y Regina Hall retomarán sus papeles, mientras que Marlon Wayans escribe el guion junto a sus hermanos Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans. Aunque los tres desarrollaron la saga, estuvieron ausentes en las últimas tres entregas.
El elenco combina rostros clásicos y nuevas incorporaciones. Regresan Marlon y Shawn Wayans, Chris Elliott, Dave Sheridan, Lochlyn Munro, Cheri Oteri y Anthony Anderson. A ellos se suman Damon Wayans Jr., Kim Wayans y Heidi Gardner, entre otros, ampliando el universo de la comedia paródica.
La película llegará a los cines el 12 de junio de 2026, pero ya se conocen algunos de los títulos que serán objeto de sátira. Según Dread Central, la nueva entrega parodiará producciones recientes como Sinners, de Ryan Coogler; Weapons, de Zach Cregger; y A Quiet Place, de Platinum Dunes.
También habrá espacio para referencias a Terrifier 3. El medio especializado informó que se recreará en clave humorística la escena del centro comercial en la que Art el Payaso provoca una explosión. Incluso Felissa Rose participará en la secuencia, que inicialmente fue eliminada y luego reincorporada en una versión editada.
Rose no es ajena al universo de Terrifier, ya que apareció en la segunda entrega, mientras que el productor Michael Leavy, quien también actuó en la primera película, tendrá presencia en esta parodia, lo que añade un guiño adicional para los seguidores del cine de terror independiente.
En cuanto al tono, Marlon Wayans adelantó el año pasado en declaraciones a Entertainment Weekly que la película será “sin restricciones y con igualdad de oportunidades para los infractores”. “Así es como siempre lo hacemos. Solo queremos hacer reír a todos, y no nos importa si eres sensible. Incluso las personas sensibles necesitan reírse de sí mismas”, afirmó.
Ese enfoque ha generado expectativa —y cierta polémica—. Dread Central señaló que una fuente cercana a la producción aseguró que, en la parodia de Sinners, podría aparecer una máscara inspirada en Ghostface con elementos visuales controvertidos. No está confirmado si esa escena formará parte del montaje final.
El tráiler oficial se lanzará este viernes, aunque la filtración de Wayans ya encendió las redes sociales. La campaña promocional parece apostar por el humor autorreferencial y la provocación como antesala del estreno.
Con una combinación de nostalgia, sátira de éxitos recientes y el regreso de los Wayans al frente del proyecto, Scary Movie 6 busca reconectar con el espíritu original de la saga y conquistar tanto a los seguidores de siempre como a una nueva generación de espectadores cuando llegue a los cines en junio de 2026.