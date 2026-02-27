“Anatomía de Grey” despide a Eric Dane con emotivo tributo

La veterana serie Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy) rindió homenaje en su último episodio, emitido anoche en Estados Unidos, a uno de sus protagonistas más recordados, el actor Eric Dane, fallecido a los 53 años el pasado 19 de febrero a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En el capítulo, que transmite la cadena ABC en EE.UU., la producción dedicó un video con algunos de sus momentos más memorables en la ficción para despedir tanto al actor como a su personaje, el doctor Mark Sloan. El montaje, de 65 segundos, cerró el episodio.

La pieza audiovisual utilizó la versión de Tommee Profitt & Fleuries del tema “Chasing Cars”, del grupo Snow Patrol, una canción que se volvió icónica en la serie tras sonar en el final de la segunda temporada, cuando fallece uno de sus protagonistas.