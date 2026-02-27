“Anatomía de Grey” despide a Eric Dane con emotivo tributo

La veterana serie Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy) rindió homenaje en su último episodio, emitido anoche en Estados Unidos, a uno de sus protagonistas más recordados, el actor Eric Dane, fallecido a los 53 años el pasado 19 de febrero a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
En el capítulo, que transmite la cadena ABC en EE.UU., la producción dedicó un video con algunos de sus momentos más memorables en la ficción para despedir tanto al actor como a su personaje, el doctor Mark Sloan. El montaje, de 65 segundos, cerró el episodio.
La pieza audiovisual utilizó la versión de Tommee Profitt & Fleuries del tema “Chasing Cars”, del grupo Snow Patrol, una canción que se volvió icónica en la serie tras sonar en el final de la segunda temporada, cuando fallece uno de sus protagonistas.
Desde entonces, distintas versiones de “Chasing Cars” se han empleado en momentos de alta carga emocional dentro de la trama, según reseñó la revista Variety.
Eric Dane se incorporó al elenco en la segunda temporada, donde interpretó a un cirujano plástico carismático y mujeriego. Su personaje, Mark Sloan —apodado “McSteamy”—, era el mejor amigo de Derek Shepherd, interpretado por Patrick Dempsey. La relación entre Mark y Addison Montgomery, encarnada por Kate Walsh y entonces esposa de Derek en la ficción, marcó una de las primeras grandes crisis sentimentales de la serie.
Con el paso de las temporadas, Mark Sloan se consolidó como uno de los personajes más populares. Dane pasó a formar parte estable del reparto desde la tercera entrega.
El personaje murió en la octava temporada, tras el accidente aéreo que afectó a varios médicos del hospital. No obstante, el actor reapareció posteriormente en participaciones especiales.
A Dane le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica en 2025. Pese a la enfermedad, interpretó a un paciente con ELA en la serie Brilliant Minds y concluyó el rodaje de la tercera temporada de Euphoria, donde dio vida a Cal Jacobs. Esta nueva entrega se estrenará en HBO el 12 de abril.