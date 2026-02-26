Gaby Platas anuncia orden de restricción contra su exesposo

La actriz mexicana Gaby Platas informó el 25 de febrero, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, que obtuvo una orden de restricción permanente contra su exesposo, el conductor Paco de la O, a quien señaló como su agresor.

La medida fue otorgada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el objetivo de proteger la integridad de la intérprete y de su entorno cercano. Platas agradeció públicamente a las autoridades y subrayó la importancia de denunciar cualquier tipo de violencia, al tiempo que alentó a otras víctimas a buscar apoyo institucional.

La actriz, reconocida por su participación en programas como Me Caigo de Risa y en diversas producciones televisivas, recordó que su relación con Paco de la O concluyó en 2018, tras nueve años de matrimonio. En su mensaje, enfatizó que hacer pública su situación representa una forma de visibilizar la violencia de género y respaldar a otras mujeres que atraviesan circunstancias similares.

Con este pronunciamiento, Platas se suma a las voces que buscan generar conciencia sobre la importancia de denunciar y frenar la violencia en los ámbitos personal y profesional.