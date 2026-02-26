Ryan Castro y J Balvin estrenan su nuevo sencillo “Tonto”

El reguetón colombiano suma un nuevo capítulo con el estreno de “Tonto”, la colaboración entre J Balvin y Ryan Castro que será presentada este jueves y que ya genera conversación entre los seguidores del género urbano.

La unión artística reúne a dos referentes de distintas generaciones del movimiento. J Balvin ha sido uno de los principales impulsores de la globalización del sonido latino, mientras Ryan Castro se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la nueva ola urbana en Colombia.

El lanzamiento cuenta con un componente especial: la participación de Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, lo que añade un matiz familiar al proyecto musical.

Ryan Castro alcanzó reconocimiento internacional con temas como “Mujeriego” y La Villa”, que lo posicionaron entre los artistas más escuchados de su país. La colaboración con J Balvin representa uno de los juntes más esperados por los seguidores de ambos intérpretes.