Canciller sostiene encuentro diplomático con embajador de China en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La canciller hondureña Mireya Agüero sostuvo un encuentro oficial con el embajador de la República Popular China en Honduras, Yu Bo, acompañado por representantes de su misión diplomática, con el objetivo de abordar temas de interés bilateral.

Ambas delegaciones analizaron asuntos orientados al fortalecimiento de la cooperación entre Honduras y China, en consonancia con los intereses compartidos de ambas naciones.