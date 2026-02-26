Canciller sostiene encuentro diplomático con embajador de China en Honduras

La canciller hondureña Mireya Agüero sostuvo un encuentro oficial con el embajador de la República Popular China en Honduras, Yu Bo, acompañado por representantes de su misión diplomática, con el objetivo de abordar temas de interés bilateral.
Ambas delegaciones analizaron asuntos orientados al fortalecimiento de la cooperación entre Honduras y China, en consonancia con los intereses compartidos de ambas naciones.
De acuerdo con la Cancillería, el acercamiento forma parte de los esfuerzos del Gobierno hondureño por consolidar relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la cooperación y el entendimiento entre los Estados.
Durante el encuentro se destacó la importancia de continuar impulsando iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico, comercial y social, mediante proyectos de beneficio compartido.
Las autoridades señalaron que Honduras mantiene su compromiso de fortalecer vínculos diplomáticos que permitan ampliar oportunidades de inversión, cooperación técnica e intercambio bilateral.