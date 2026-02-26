Honduras ya tiene nuevo entrenador rumbo al Mundial 2030

La Federación de Fútbol de Honduras ya tiene definido al nuevo entrenador de la Selección Nacional. El grupo de trabajo que rodea al director deportivo Francis Hernández definió la elección del estratega que asumirá el nuevo proceso de la Bicolor, aunque el nombre se mantiene en estricta confidencialidad mientras se ultiman los detalles contractuales.

De acuerdo con la información conocida por Diario La Prensa, el nuevo seleccionador será un entrenador europeo, una decisión impulsada por Hernández con el objetivo de darle un nuevo enfoque al desarrollo de las selecciones nacionales. La intención es que el técnico implemente una estructura de trabajo integral que abarque todos los niveles, desde selecciones menores hasta la absoluta.

El acuerdo entre las partes quedó prácticamente cerrado esta semana y el contrato ya está elaborado para su envío y posterior firma. La presentación oficial está prevista para realizarse la próxima semana en Tegucigalpa , donde se darán a conocer los detalles del proyecto deportivo que encabezará el nuevo estratega.