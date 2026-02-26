Jorge Cálix pide impulsar juicios políticos contra funcionarios que “han incumplido la ley”

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, en sesión del Congreso Nacional, pidió impulsar juicios políticos contra funcionarios que han incumplido la Constitución y las leyes hondureñas. Durante su intervención, el parlamentario aseguró que el Poder Legislativo cuenta con los votos necesarios para emprender este tipo de procesos. “Con 90 votos se pueden hacer reformas a la Constitución, reformas a la ley electoral y, escúchenlo muy bien, juicios políticos”, expresó.

El diputado liberal instó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a permitir que estos procesos sean discutidos en el pleno legislativo. “Es tiempo de hacer juicios políticos”, enfatizó Cálix. Asimismo, señaló que la bancada del Partido Liberal ya tiene preparado un paquete de solicitudes. “La bancada del Partido Liberal tiene listo un paquete y queremos pedirle a usted que nos permita que se discutan los juicios políticos en esta Cámara”, manifestó. El legislador argumentó que la intención es corregir presuntas irregularidades dentro de la administración pública y garantizar el respeto al orden constitucional. Según dijo, existen funcionarios que han utilizado sus cargos para actuar al margen de la ley. “Es tiempo de que se corrijan irregularidades, de que se quiten funcionarios que han violado la ley, funcionarios que han pisoteado la Constitución y que han usado sus cargos para socavar el Estado de derecho”, concluyó el parlamentario liberal.

Tomás Zambrano advierte que cuentan con mayoría calificada