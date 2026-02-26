Carlos Umaña pide restablecer el sistema de votación electrónica en el Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El parlamentario señaló que actualmente existe un cambio importante en la dinámica de trabajo del Legislativo , destacando mejoras en la productividad y en la participación de los congresistas en comparación con periodos anteriores.

El diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, solicitó que se restablezca el sistema de votación electrónica en el Congreso Nacional, al considerar que esta herramienta garantiza mayor transparencia y control en las decisiones legislativas.

“Indudablemente hay un cambio bien importante en la producción del Congreso Nacional y eso ya lo diferencia del anterior”, expresó Umaña, al tiempo que valoró que ahora se permita a los diputados presentar y exponer proyectos de ley, mociones y manifestaciones dentro del pleno.

No obstante, insistió en que es necesario reinstalar el sistema electrónico de votación para fortalecer la transparencia.

Indicó que, aunque se ha permitido consignar cada votación cuando se solicita, el mecanismo digital sigue siendo clave para dejar constancia inmediata y pública de las decisiones legislativas.

El congresista también destacó como un aspecto positivo la apertura para que diputadas presidan sesiones legislativas, lo cual, según dijo, contribuye a una mayor inclusión dentro del hemiciclo.

En ese sentido, mencionó la participación promovida por el titular del Congreso Nacional, Tommy Zambrano, en la conducción de sesiones por parte de legisladoras.

Umaña aseguró que, desde una postura de crítica constructiva, reconoce que actualmente existen más aspectos positivos que negativos en el funcionamiento del Congreso, aunque reiteró la urgencia de recuperar el sistema electrónico de votación para fortalecer la institucionalidad parlamentaria.