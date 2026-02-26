Cuba afirma que tripulantes tenían “fines terroristas”: Así fue el enfrentamiento

Estados Unidos

El Ministerio del Interior cubano afirmó este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de EE.UU. interceptada en sus aguas territoriales "tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas".

La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación.

Cuatro de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros seis resultaron heridos. Además, un oficial cubano tuvo que ser atendido.

El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en EE.UU. Además, informó de la incautación de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Entre los heridos, destacó a Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que el Gobierno cubano ya había incluido en su lista terrorista.

En concreto, ambos se encontraban en el capítulo de personas "sometidas a investigaciones penales" y en búsqueda y captura por su "implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo".

También se identificó entre los heridos a Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.