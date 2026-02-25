Las noticias falsas que provocaron dudas para el Mundial en México

Querétaro, México

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), afirmó este miércoles que gran parte de la incertidumbre provocada por la percepción de inseguridad de cara al repechaje y el inicio del Mundial 2026 en México fue consecuencia de noticias falsas. El operativo del Ejército mexicano que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y los episodios de violencia que se desencadenaron posteriormente propiciaron la difusión de contenidos falsos sobre supuestos ataques a aeropuertos, disturbios e incendios masivos, información desmentida por EFE Verifica. Arriola afirmó que "muchas de las informaciones que se produjeron el fin de semana pasado son falsas. La autoridad ya ha señalado cuáles fueron. Estas noticias falsas las contrarrestaremos con hechos; por eso hoy tenemos un partido entre México e Islandia en medio de un ambiente de seguridad".

El comisionado habló en la inauguración del Segundo Congreso de Fútbol Formativo, que está avalado por FIFA, que se realiza en Querétaro, donde más tarde la selección mexicana se medirá a Islandia en un partido amistoso en el estadio La Corregidora. El comisionado reconoció que luego de los hechos de violencia que se desataron el pasado domingo, después de un operativo militar que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), federaciones como la de Portugal, con la que hay pactado un partido amistoso, y Bolivia, que jugará el repechaje en México, mostraron preocupación. "A partir de las noticias no confirmadas, algunas federaciones tuvieron preguntas y cuando nosotros les informamos de las condiciones en que verdaderamente está México, encontramos un cambio de postura muy claro", subrayó. Mikel Arriola destacó los mensajes que el pasado martes compartieron Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, respecto a las condiciones de seguridad que imperan en el país para que los partidos de repechaje del próximo mes de marzo y el Mundial, que se inicia en junio, se desarrollen sin contratiempos. "Tenemos todas las condiciones en México para ser los mejores anfitriones del Mundial. Fue reconfortante saber que el presidente Infantino emitió ese voto de confianza para México; esa declaración la recibimos con mucha alegría. Lo mismo que lo dicho por nuestra presidenta, quien también lo dijo. Así que las condiciones para el Mundial serán óptimas", puntualizó. Arriola destacó la amplia comunicación que mantiene la FIFA con su oficina en México y las autoridades del país para evitar malos entendidos. "El presidente Infantino tiene una línea de comunicación constante con la oficina de la FIFA en México y con el Gobierno federal; eso es un elemento central en esta confianza. Este congreso está liderado por la FIFA y eso es una muestra de la confianza que hay en este país", concluyó.

Las noticias falas

Entre las informaciones falstas publicadas se encuentra una imagen que muestra un avión en llamas, difundida junto a mensajes que aseguran que miembros del crimen organizado tomaron el control del Aeropuerto Internacional de Guadalajara este domingo en represalia por el asesinato del narcotraficante de 59 años. Sin embargo, una revisión de la instantánea detectó inconsistencias propias de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA), como la ausencia de fuego o humo en la turbina de la supuesta aeronave incendiada y la presencia de dos personas a pocos metros del avión. Herramientas especializadas como 'Fake Image Detector' también validaron el origen sintético de la foto. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera la terminal aérea en Guadalajara, desmintió estas publicaciones durante la tarde del domingo y aseguró que "no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes". Por su parte, el Gobierno de Jalisco también desmintió la ilustración de la aeronave, así como una imagen que supuestamente muestra un incendio masivo en Puerto Vallarta, generada artificialmente con la IA de Google, según indica la misma plataforma. En redes sociales también circularon mensajes que vinculan videos antiguos y descontextualizados con los bloqueos y disturbios que se registraron este domingo en al menos 16 estados mexicanos como Jalisco, Michoacán y Colima tras la muerte de Cervantes, que ocurrió en un contexto de creciente presión de EE UU contra los carteles mexicanos. Por ejemplo, en X, Instagram y Facebook se difundió una secuencia en la que aparecen edificios y vehículos incendiados junto a mensajes como: “Estado de guerra: México está en alerta máxima tras la confirmación de la muerte de 'El Mencho', un líder del CJNG (sic)”.