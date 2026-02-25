Roy Donaldo Menjívar es el nuevo rector de la Universidad Nacional de Agricultura

Catacamas, Olancho.

Este martes 24 de febrero la Comisión para la Gestión de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) eligió al doctor Roy Donaldo Menjívar como rector de esa institución, ubicada en Catacamas, Olancho. En el acta 002-2026 del Libro de Actas de Sesiones de la Comisión para la Gestión Universitaria se establece la convocatoria, el nombramiento y juramentación en propiedad del nuevo rector.

Se tuvo por firme el acuerdo adoptado por mayoría, mediante el cual se decidió dar continuidad al Concurso Público de Méritos iniciado por la extinta JDU y proceder al nombramiento en propiedad del candidato con mayor puntaje. Tras su selección se le notificó a Menjívar, quien liderará la Unag durante tres años. Menjívar fue juramentado este miércoles en una sesión realizada por la mañana. Desde ese momento entró en funciones, cargando la responsabilidad de llamar a los aproximadamente 2,800 estudiantes para que regresen lo más pronto posible a clases presenciales, así como impulsar la investigación.