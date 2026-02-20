Confirmado: entrenador de Europa, descartado para dirigir a la Selección de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La opción de Santi Denia para dirigir a la Selección de Honduras se enfría cada vez más y todo apunta a que no será el nuevo entrenador de la Bicolor. El técnico español se encuentra prácticamente descartado del proceso de elección que lleva adelante la Federación de Fútbol de Honduras.

Diario La Prensa conoció en exclusiva que el estratega ibérico está a la espera de recibir una oferta desde la Premier League, ya que su prioridad es dirigir en el fútbol de clubes. Denia considera que este es el momento ideal para dar ese salto en su carrera profesional.