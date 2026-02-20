Confirmado: entrenador de Europa, descartado para dirigir a la Selección de Honduras

La opción de Santi Denia para dirigir a la Selección de Honduras se enfría cada vez más y todo apunta a que no será el nuevo entrenador de la Bicolor. El técnico español se encuentra prácticamente descartado del proceso de elección que lleva adelante la Federación de Fútbol de Honduras.
Diario La Prensa conoció en exclusiva que el estratega ibérico está a la espera de recibir una oferta desde la Premier League, ya que su prioridad es dirigir en el fútbol de clubes. Denia considera que este es el momento ideal para dar ese salto en su carrera profesional.
El entrenador, que ha trabajado en la Real Federación Española de Fútbol con la Sub-21, quiere involucrarse en la dinámica diaria de un equipo. Por su perfil y edad, se considera un técnico joven con proyección que busca consolidarse en el alto nivel europeo.
Incluso, el español no descarta escuchar propuestas de otras ligas importantes como la Serie A o la Bundesliga, siempre que se trate de proyectos de clubes. Este panorama lo aleja prácticamente de la posibilidad de tomar las riendas de Honduras.
Vamos a ver. No quería hablar nada del DT de la H porque ni ellos lo tienen claro aún, pero investigando con los nombres que han sonado...— Jafeth Moreno (@JafethMoreno2) February 20, 2026
Santiago Denia está casi descartado porque su prioridad es dirigir el día a día en un club, de hecho, espera una situación en la Premier
Los dos candidatos que toman fuerza en Honduras
Mientras tanto, los nombres de Jesús Casas y Rui Jorge siguen sobre la mesa. Ambos entrenadores están siendo ofrecidos por sus agentes a diferentes instituciones, incluida la Federación hondureña.
En ese sentido, si la Federación de Fútbol de Honduras decide avanzar por alguno de estos perfiles, tanto Casas como Rui Jorge estarían completamente disponibles y listos para asumir el banquillo de la Selección de Honduras en el próximo ciclo.