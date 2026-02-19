Selección de Honduras ya tiene su primer rival en 2026: el partido será en Europa

La Selección de Honduras aún no tiene nombrado su nuevo entrenador luego de la salida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de acudir al Mundial United 2026 y están en la búsqueda.

Esto está por consumarse y se espera que sea anunciado a más tardar la primera semana de marzo, pero en este mes habrá fecha FIFA y se está confirmando desde Sudamérica que Honduras tendrá actividad.

El diario peruano Líbero informa que la Selección de Perú sostendrá un amistoso frente a Senegal y el segundo será frente a la Bicolor, citando a sus fuentes.