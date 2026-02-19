  1. Inicio
Selección de Honduras ya tiene su primer rival en 2026: el partido será en Europa

La selección hondureña sigue sin entrenador, pero se confirma su primer partido amistoso y se jugará en Europa.

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 17:43 -
  • Franklin Martínez
La Selección de Honduras jugará un partido amistoso en la primera fecha FIFA del año en marzo.

La Selección de Honduras aún no tiene nombrado su nuevo entrenador luego de la salida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de acudir al Mundial United 2026 y están en la búsqueda.

Esto está por consumarse y se espera que sea anunciado a más tardar la primera semana de marzo, pero en este mes habrá fecha FIFA y se está confirmando desde Sudamérica que Honduras tendrá actividad.

El diario peruano Líbero informa que la Selección de Perú sostendrá un amistoso frente a Senegal y el segundo será frente a la Bicolor, citando a sus fuentes.

Perú primero se medirá a los Leones de la Teranga el sábado 28 de marzo y el martes 31 de marzo será contra la escuadra catracha, será en tierras europeas.

Sobresale que el encuentro entre Perú y Honduras será en el estadio Omónio Butarque en Leganés, en el norte de la capital española, Madrid, y el horario oficial se definirá en los próximos días.

Los incas están dirigidos por el experimentado entrenador brasileño Mano Menezes, quien también está iniciando el proceso de los sudamericanos con miras al Mundial 2030.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

