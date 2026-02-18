¿Quién es? Honduras ya contactó a técnico español y esto informan

Tegucigalpa, Honduras.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) sigue en búsqueda del nuevo técnico que dirija la Selección Nacional en el proceso rumbo al Mundial 2030. Con la llegada al país del nuevo director de selecciones, Francis Hernández, son varios los candidatos que se encuentran en la agenda del español para llegar al banquillo de Honduras. Uno de los nombres que se ha sumado con fuerza a la listas de opciones de la FFH es el del también español Santi Denia, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y mano derecha de Luis de la Fuente en el seleccionado ibérico.

LA PRENSA pudo conocer en exclusiva que la FFH ya estableció los primeros contactos con el entorno del técnico nacido en Albacete, pero que hasta el momento no existe una propuesta formal sobre la mesa para que se haga cargo de la H.

Los candidatos para dirigir a Honduras