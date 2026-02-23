Honduras se queda sin otro fuerte candidato a DT: ¡Se fue a una liga exótica!

San Pedro Sula, Honduras.

Hace algunas semanas, el nombre de Jesús Casas tomó fuerza como una de las opciones más cercanas para asumir la dirección técnica de la Selección de Honduras; sin embargo, esa vía quedó descartada. Aunque existieron contactos, desde el entorno del estratega se aclaró que nunca estuvo realmente cerca de concretarse su llegada.

El técnico español nacido en Madrid sí fue considerado dentro del abanico de alternativas, pero las conversaciones no avanzaron a un punto decisivo. Con el paso de las semanas, la posibilidad se enfrió y hoy puede darse por cerrada, dejando a Honduras obligada a explorar otros perfiles para el banquillo nacional.

La razón principal del descarte es que Casas ya cerró un nuevo proyecto en el fútbol asiático. El entrenador español firmó con el Lion City Sailors FC, con un vínculo que se extenderá hasta la temporada 2027-2028, lo que imposibilita cualquier negociación con el combinado catracho.