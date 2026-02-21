Dereck Moncada se destapa con zapatazo: así fue su nuevo golazo en Colombia

Bogotá, Colombia.

¡Sigue destacando! El jugador hondureño Dereck Moncada continúa con su buena racha y este sábado 21 de febrero endosó un nuevo golazo con el Internacional de Bogotá por la jornada 8 del fútbol de Colombia.

El catracho que se quedó sin marcar en la pasada fecha, regresó a lo grande y lo hizo con una nueva joya. El jugador cinco estrellas tiene enamorados a los seguidores del equipo del país sudamericano, y no es para menos, se ubica entre los mejores goleadores de la Liga.

El Internacional de Bogotá recibió este sábado al Millonarios. Dereck Moncada fue el encargado de abrir el marcador y lo hizo en el segundo tiempo: en el minuto 54 soltó un derechazo que venció al arquero Diego Novoa.