Dereck Moncada se destapa con zapatazo: así fue su nuevo golazo en Colombia

¡Sigue destacando! El jugador hondureño Dereck Moncada continúa con su buena racha y este sábado 21 de febrero endosó un nuevo golazo con el Internacional de Bogotá por la jornada 8 del fútbol de Colombia.
El catracho que se quedó sin marcar en la pasada fecha, regresó a lo grande y lo hizo con una nueva joya. El jugador cinco estrellas tiene enamorados a los seguidores del equipo del país sudamericano, y no es para menos, se ubica entre los mejores goleadores de la Liga.
El Internacional de Bogotá recibió este sábado al Millonarios. Dereck Moncada fue el encargado de abrir el marcador y lo hizo en el segundo tiempo: en el minuto 54 soltó un derechazo que venció al arquero Diego Novoa.
La joya de 18 años tomó el balón sobre la media luna, se dio la vuelta y posteriormente se quitó la marca. Luego de su jugada individual, se perfiló y terminó sacando un riflazo para poner el 1-0 de la noche en casa.
Más adelante, Kevin Parra con doblete (66' y 82'), respondió a los tantos marcados por el cuadro visitante por medio de Leo Castro (59' y 74'). Con los goles de Parra y el golazo de Dereck Moncada, el Internacional de Bogotá consiguió los tres puntos con el 3-2 a su favor.
De momento, el equipo del catracho lidera con 17 puntos tras ocho jornadas y su más cercano perseguidor es el Pasto que tiene 15 unidades. Por su parte, Moncada alcanzó las cinco anotaciones y se ubica entre los máximos goleadores de la Liga de Colombia.