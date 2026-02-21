Rafa Villeda confirma que Banfield ofertó por Pinto y por qué se cayó el fichaje

Tegucigalpa, Honduras.

Meses atrás se conoció que el Banfield , dirigido por Pedro Troglio, quiso el fichaje del extremo José Mario Pinto , pero no llegaron a un acuerdo entre las directivas.

Sin embargo, el presidente de la institución Rafael Villeda tocó dos temas importantes que abrazaron al León en el mercado de fichajes a inicios del 2026.

El Olimpia viene de ser eliminado en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 a manos del América (2-1 en el global) de la Liga MX y ahora su mente está en el campeonato local.

Rafael Villeda destacó que formalmente recibieron la propuesta oficial del Taladro, club de la primera división de Argentina. Reveló los detalles.

Para Olimpia no fue fácil. "La dificultad que hubo en que nosotros pudiéramos encontrar un sustituto y segundo, las condiciones, hicimos una propuesta, ellos una contrapropuesta que no llenó nuestras expectativas y allí se paró", afirmó a TVC.

La opción de José Mario Pinto de jugar por primera vez en el exterior se cayó. El interés fue real y finalmente se quedó para defender la camisa del equipo que lo formó.

Otro tema que abarcó a los melenudos fue Jorge Álvarez, el mediocampista sonó fuerte para vincularse en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Rafael Villeda, apuntó que "de nuestra parte nunca hubo interés en que Jorge pudiera pasar a ese equipo, nos parece que él tiene las condiciones idóneas para ir fuera de Centroamérica".

Y agregó: "No sé de dónde salió tanta información, pero se habló de valores que Olimpia había establecido, pero nunca llegamos a eso".