Victoria vs Olimpia EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Nacional de Honduras

La Ceiba, Honduras.

Olimpia busca quien pague los platos rotos de su eliminación en la Concacaf Champions Cup y su rival de turno es el Victoria esta noche en el partido que cerrará la actividad de la sexta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Se presenta el equipo de Eduardo Espinel al estadio Ceibeño con la moral baja tras ser eliminado por el América de México, aunque los merengues dieron la cara en la vuelta en territorio mexicano, sacando un empate a cero frente al equipo azteca.

Ahora, el bicampeón de Honduras se concentra en la competición doméstica con el objetivo de conseguir otro histórico tricampeonato del fútbol hondureño, bajo las órdenes de Espinel.

ACÁ PUEDEN SEGUIR EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO: