Choloma vs Victoria, EN VIVO hoy: nueva batalla por la permanencia

Choloma, Honduras.

¡Su primera batalla! El Choloma y el Victoria, ambos equipos urgidos por puntos en su pelea por el no descenso, se miden esta noche en el Estadio Rubén Deras en la continuación de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026.

La Jaiba Brava viene de dar el batacazo con el 2-1 obtenido ante el bicampeón Olimpia. Mientras que el equipo maquilero, vayo en la pasada fecha en un juego muy disputado ante el Real España (1-2). Ambos equipos se han lavado la cara tras su pésimo Apertura 2025 y en esta campaña, cambiaron de imagen para tratar de salvar la categoría.

En la tabla acumulada, el Victoria se distanció del Choloma. Los de La Ceiba son décimos con 21 unidades y los cholomeños se ubican en el fondo de la tabla con 14 puntos, por lo que tienen la obligación de sumar de a tres para acortar distancias en la lucha por la permanencia.