Choloma vs Victoria, EN VIVO hoy: nueva batalla por la permanencia

Choloma y Victoria se enfrentan en su primera batalla directa por el no descenso en la Liga Nacional.

Choloma y Victoria siguen luchando por la permanencia en la Primera División del fútbol hondureño.

 Foto OPSA: Héctor Paz
Choloma, Honduras.

¡Su primera batalla! El Choloma y el Victoria, ambos equipos urgidos por puntos en su pelea por el no descenso, se miden esta noche en el Estadio Rubén Deras en la continuación de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026.

La Jaiba Brava viene de dar el batacazo con el 2-1 obtenido ante el bicampeón Olimpia. Mientras que el equipo maquilero, vayo en la pasada fecha en un juego muy disputado ante el Real España (1-2). Ambos equipos se han lavado la cara tras su pésimo Apertura 2025 y en esta campaña, cambiaron de imagen para tratar de salvar la categoría.

En la tabla acumulada, el Victoria se distanció del Choloma. Los de La Ceiba son décimos con 21 unidades y los cholomeños se ubican en el fondo de la tabla con 14 puntos, por lo que tienen la obligación de sumar de a tres para acortar distancias en la lucha por la permanencia.

EL 11 TITULAR DEL CHOLOMA: Mariano Pineda, Bryan Barrios, Jonathan Córdova, Jordi Franco, Daniel Rocha, Enrique Borja, Leider Anaya, Jhoan Quejada, Eiver Florez, Hermes Castillo y Marco Tulio Aceituno.

EL 11 TITULAR DEL VICTORIA: Michaell Perelló, Matías Martínez, Elvin Oliva, Allan Banegas, Yaudel Lahera, Marcelo Espinal, José Sánchez, Kesdy Sevilla, Antony Hernández, Luis Daniel Hernández, Rolando Blackburn.

Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, "reina" enamora y Noel sorprende

