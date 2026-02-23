Honduras confirma primer amistoso del 2026: jugará en España y revelan fecha

Tegucigalpa, Honduras.

¡Primer juego del 2026! La Federación de Fútbol de Honduras oficializó este lunes 23 de febrero el primer amistoso de la Selección Nacional y el duelo se disputará en España. Se confirma que se jugará ante Perú y revelan la sede. Antes de anunciar la llegada del técnico, la Bicolor ya tiene rival para prepararse en un nuevo proceso luego de la salida de Reinaldo Rueda tras quedar fuera del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En marzo habrá fecha FIFA y la 'H' no dejará pasar su oportunidad para ponerse a trabajar para la próxima eliminatoria rumbo al Mundial 2030 con un nuevo entrenador, quien se espera que llegue en las primeras semanas del próximo mes. A través de las redes sociales, la Federación de Fútbol de Honduras confirmó el primer partido que tendrá la Selección en el 2026 y será ante la escuadra sudamericana, Perú. "La Selección Nacional de Honduras se medirá ante Perú en territorio europeo, como parte de su preparación internacional", expresaron a través de un comunicado. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse