Honduras no pagará arancel del 10 % en Estados Unidos durante 150 días, confirma el Cohep

Tegucigalpa, Honduras.

La disposición, explicó el empresario, otorga un alivio temporal a las exportaciones nacionales mientras se revisa el alcance de la nueva medida comercial.

Honduras contará con una prórroga de 150 días frente al arancel del 10 % aplicado recientemente por el Gobierno de Estados Unidos , según informó Jesús Canahuati, directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) .

“Ahora que la Corte Suprema de Justicia elimina la potestad del presidente de otorgar aranceles recíprocos, el presidente de Estados Unidos viene y pone un impuesto nuevo, que es un arancel del 10 por ciento, bajo el artículo 122 que le da la constitución de una Ley de 1934, algo así.

Entonces él pone un impuesto global, ahí tipifica que hay exclusiones en las cuales excluye a México, Canadá y a CAFTA, o sea que Honduras queda exenta de ese 10 por ciento”, expuso Canahuati.

El directivo explicó que, a partir del 24 de febrero, los productos textiles, el banano, el café y otros bienes agrícolas hondureños mantienen un arancel cero para ingresar al mercado estadounidense, mientras que el resto del mundo enfrenta un gravamen del 10 %, con el anuncio de que podría elevarse al 15 %.

Destacó que esta información no ha sido ampliamente difundida y que la exclusión de Honduras aparece en las resoluciones oficiales “en letra bien pequeña”.

“Esto está sucediendo, o sea, eso es importante porque no todo el mundo se ha enterado, yo mandé copia de lo que son las resoluciones y está en una letra bien chiquita. Y Honduras, pues, está en un panorama bien chiquito contra el mundo, entonces, esto hay que anunciarlo porque eso es una buena noticia”, recalcó.

Canahuati aclaró que la exoneración es temporal y tendrá una vigencia de 150 días. Posteriormente, prevalecerán las negociaciones bilaterales entre ambos países.

“Después de los 150 días, ya las negociaciones bilaterales van a prevalecer, Guatemala y El Salvador ya tienen esa negociación bilateral donde el arancel es cero, y nosotros tenemos la ventaja por 150 días”, señaló.

Asimismo, aseguró que el presidente electo Nasry Asfura y su comitiva se encuentran en Washington gestionando acuerdos para que la eliminación del arancel sea definitiva.