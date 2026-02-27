Lola Cortés enfrenta nueva cirugía por su cáncer

México.

La actriz y cantante mexicana, Lolita Cortés, volvió al quirófano como parte del proceso para erradicar el cáncer que le fue diagnosticado hace casi dos años. Tras semanas de especulación sobre su estado de salud, fue su hermana, Laura Cortés, aclaró la situación.

En octubre de 2023 Lolita Cortés hizo público su diagnóstico de cáncer durante una participación en el programa Venga la alegría. A pesar de realizarse mastografías y chequeos constantes, el cáncer de mama fue detectado mediante un ultrasonido ginecológico.

En junio de 2024, el panorama volvió a complicarse cuando fue necesario practicarle otra cirugía, en la que le extirparon el útero y la matriz como medida preventiva y parte del tratamiento integral.