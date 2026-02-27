Lola Cortés enfrenta nueva cirugía por su cáncer

La actriz y cantante mexicana, Lolita Cortés, volvió al quirófano como parte del proceso para erradicar el cáncer que le fue diagnosticado hace casi dos años. Tras semanas de especulación sobre su estado de salud, fue su hermana, Laura Cortés, aclaró la situación.
En octubre de 2023 Lolita Cortés hizo público su diagnóstico de cáncer durante una participación en el programa Venga la alegría. A pesar de realizarse mastografías y chequeos constantes, el cáncer de mama fue detectado mediante un ultrasonido ginecológico.
En junio de 2024, el panorama volvió a complicarse cuando fue necesario practicarle otra cirugía, en la que le extirparon el útero y la matriz como medida preventiva y parte del tratamiento integral.
Posteriormente, la actriz decidió iniciar un tratamiento hormonal que, según ha comentado en distintas ocasiones, ha dado resultados positivos en su evolución.
En un encuentro con medios de comunicación, Laura Cortés, hermana de la actriz, explicó que la reciente cirugía se realizó hace aproximadamente dos meses y estuvo relacionada con complicaciones derivadas del tratamiento previo contra el cáncer.
“Fue sometida a otra cirugía, pero creemos que ya es la última para la recuperación absoluta del bicho, llamado cáncer, y está en remisión. (...) Ha sido ‘pesadillozo’, porque no nada más se enferma la persona, se enferma la familia completa”, declaró.
De acuerdo con su hermana, el procedimiento fue necesario luego de que el cuerpo de la actriz rechazara unas prótesis que le habían sido colocadas tras una mastectomía. Ante esta reacción, los médicos optaron por retirarlas definitivamente.