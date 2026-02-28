Cae guatemalteco con miles de dólares en la frontera de El Florido, Copán

San Pedro Sula

En una operación de vigilancia y control, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) capturaron este sábado a un hombre de nacionalidad guatemalteca en posesión de una fuerte suma de dinero no declarada. La detención se ejecutó a las 09:00 de la mañana en el Puesto de Control Fronterizo Integrado El Florido, ubicado en Copán Ruinas, zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

El detenido

El sospechoso fue identificado como Byron Exequiel García Ramos, de 45 años (según su identificación), originario de Río Hondo, Zacapa, Guatemala. Al momento de la inspección, los especialistas del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) detectaron anomalías en el vehículo en el que se transportaba.

Incautación

Al detenido se le decomisaron dos paquetes envueltos en material color negro y gris, conteniendo dólares americanos. Según la declaración preliminar del detenido, la suma asciende a 19,000 dólares, aunque se espera el conteo oficial de la fiscalía. También se le decomisó una camioneta marca Hyundai, año 2003, color plateado con faldón gris y placas guatemaltecas PO-012JBM.